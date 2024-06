Matjaž Kek vrnil Luki Dončiću

"Evropski prvak v nogometu? Moj favorit je Slovenija," je z nasmehom pred dnevi na novinarski konferenci pred drugo finalno tekmo lige NBA odgovoril Luka Dončić, sicer velik ljubitelj nogometa, kjer stiska pesti za Real in slovensko reprezentanco. Selektor Matjaž Kek si je zapomnil njegove besede in pred večerom, ko se bosta Dallas in Boston spopadla tretjič v finalu, na novinarski konferenci v Wuppertalu vrnil Dončiću. Če se bodo uresničile njune napovedi, bo športna Slovenija poskakovala od sreče in ponosa!

Urnik velikih tekmovanj je (ne)hote združil srca slovenskih ljubiteljev športa. Začetek poletja ne bo zaznamoval le Eura v nogometu, prvega velikega tekmovanja s Slovenijo po 14 sušnih letih, ampak tudi finale košarkarske lige NBA, v katerem igra eno izmed osrednjih vlog Luka Dončić. V noči na četrtek se bosta Dallas in Boston pomerila v Teksasu, pred slovenskim virtuozom, ki ga obožuje ogromno slovenskih nogometnih reprezentantov na čelu z Benjaminom Šeškom in Janom Oblakom. Ti se je pred leti z njim pogosto družil v Madridu. Dvoboj se bo začel v zgodnjih jutranjih urah (2.30 po slovenskem času). Kaj to pomeni za dogajanje v reprezentančnem nogometnem taboru v Wuppertalu?

Kek čestital odbojkarjem

Slovenski odbojkarji so se v zadnjih tednih zelo izkazali. Foto: VolleyballWorld "Toliko tega je že, da moraš enostavno že skoraj selekcionirati vse uspehe slovenskih športnikov," je o zadnjih odmevnih uspehih slovenskih športnikov spregovoril Matjaž Kek. "Osebno sem v zadnjem času spremljal odbojkarje. Res igrajo dobro. Čestitam jim za Pariz, če so matematični izračuni dovolj dobri," je čestital odbojkarski reprezentanci za priigrani nastop na olimpijskem turnirju v Franciji.

Tja se bo skušala prebiti tudi slovenska košarkarska izbrana vrsta, ki jo čaka zahteven kvalifikacijski turnir v Pireju. Poraja pa se vprašanje, ali bo na njem zaradi napornih, a še kako sladkih in veličastnih obveznosti, lahko zaigral tudi Luka Dončić.

Dallas ima dovolj kakovosti za preobrat

Dallas je izgubil uvodni tekmi finala proti Bostonu, Foto: Guliverimage Slovenski košarkarski as je zelo načet, njegovo telo je načeto, a prevlada njegov močni duh in vnema, s katero želi Dallas popeljati do velikega naslova. Za zdaj mu ne gre najboljše, saj Mavericksi zaostajajo z 0:2.

"Kar zadeva zaostanek z 0:2 proti Bostonu, je to velik izziv za Dallas. Res velik izziv. Se mi pa zdi, da imajo košarkarji Dallasa, kakor poznam košarko, pa nisem ravno košarkarski ekspert, v sebi dovolj kakovosti. Da so je čez sezono pokazali dovolj in lahko obrnejo rezultat. In če si je nekdo upal trditi, da bo evropski prvak Slovenija," se je obregnil ob nedavno izjavo Dončića, kako je zanj prvi favorit za osvojitev nogometnega naslova na Euru ravno Slovenija, in dodal: "Potem mu jaz vračam in si upam trditi, da bo NBA prstan dobil Dallas," je vrnil Dončiću s prav tako optimistično napovedjo, s katero je dal vedeti, kako verjame v preobrat Dallasa.

Luka speaks on Mbappe heading to Real Madrid and who will win the Euros 😅



Mavericks #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 2 Media Availability



Game 2: Sunday, 8:00pm/et, ABC pic.twitter.com/Y90e8VK37w — NBA (@NBA) June 8, 2024

Če bodo Dončić in druščina dobili tretjo tekmo in znižal skupen rezultat v zmagah na 1:2, bo to zagotovo vplivalo blagodejno tudi na razpoloženje slovenskih nogometašev, ki zaradi Dončića stiskajo pesti za Dallas, kot tudi vse slovenske navijače, ki se odpravljajo v Nemčijo. V noči na soboto se bosta Dallas in Boston pomerila še enkrat v Teksasu, dan pozneje pa čaka Kekovo četo trenutek za zgodovinsko priložnost, saj lahko postane prvi selektor, ki bi popeljal Slovenijo do zmage še na evropskem prvenstvu. Na svetovnem mu je že uspelo (SP 2010). Alžirijo so premagali takrat, ko je imel Dončić komaj 11 let …