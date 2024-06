Potem ko je že v torek nemški del medijske hiše Sky poročal, da se je Šeško odločil za podaljšanje sodelovanja, je zdaj novico potrdil tudi klub. Po novem bo Šeško ostal v saškem klubu še eno sezono dlje, do leta 2029.

"Imel sem odlično prvo leto v Leipzigu, zelo sem vesel, da sem tukaj. Moštvo, klub, mesto, navijači – celoten paket je preprosto odličen. Zgodnje podaljšanje sodelovanja je bilo zame logičen korak," je za spletno stran kluba dejal Šeško in dodal:

"V prvi polovici sezone nisem igral in zadeval toliko, kot bi si želel, a je bil tudi ta del zelo pomemben za moj razvoj. Čutil sem zaupanje kluba, to pa je bilo ključno za razvoj mojega celotnega potenciala. V drugi polovici sezone sem se oddolžil z zadetki."

Mladi slovenski zvezdnik se je ozrl tudi na prihodnost v tej sredini: "Imamo ekipo z velikim potencialom, mešanico mladosti in izkušenj. Res se veselim naslednjih korakov, že zdaj smo dosegli veliko, pokazali smo zelo dobro igro. A dosežemo lahko še veliko več in to bo naš cilj."

"Benjamin Šeško je prišel v Leipzig pred enim letom kot velik talent in se je pri nas razvil. Še posebej v drugi polovici sezone je pokazal, kako pomemben del moštva je. Enajst golov v tem delu, sedem na zaporednih tekmah. To je izjemno, je eden najboljših napadalcev v bundesligi, pa je star komaj 21 let,"je dejal športni direktor Rouven Schröder.

Benjamin Šeško und RB Leipzig haben den bestehenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ verlängert. — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 12, 2024

Enaindvajsetletnik iz Radeč je v pretekli sezoni na 31 ligaških tekmah dosegel 14 golov, skupaj pa na 42 tekmah 18 v le 2057 minutah na igrišču. V bundesligi je trenutno v nizu sedmih zaporednih tekem z doseženim zadetkom, ob koncu sezone pa je blestel z 11 goli in dvema podajama na zadnjih 16 tekmah.

Ogromno govoric

Okoli Šeška že nekaj časa krožijo govorice o morebitnem prestopu bodisi na Otok bodisi v prestolnico mode k Milanu. Najvztrajnejši je bil po pisanju angleških medijev v zadnjih tednih predvsem Arsenal. Tudi številni drugi klubi so bili pred koncem junija pripravljeni plačati odkupno klavzulo v višini 65 milijonov evrov.

Po informacijah Skya bo Leipzig z novo pogodbo to klavzulo črtal, se dogovoril o novi, tako da obstaja dogovor, da klub Šeška ob morebitnih ponudbah iz tujine ne bo oviral.

Šeško je z reprezentančnimi soigralci že odpotoval v Nemčijo. Foto: www.alesfevzer.com

Njegov agent Elvis Bašanović je za slovenski športni časnik Ekipa SN potrdil, da so želeli odločitev o prihodnosti mladega napadalca sprejeti še pred odhodom v Nemčijo na EP.

Mladi slovenski as je kariero sicer začel v mladinskih vrstah Domžal, od koder se je preselil k Salzburgu za približno 2,5 milijona evrov. Kot posojeni nogometaš Salzburga je igral še za Liefering v drugi ligi in nato nadaljeval razvoj pri klubu s Solnograškega. K Leipzigu je prestopil pred preteklo sezono za 24 milijonov evrov. V članski karieri je do zdaj na 185 tekmah dosegel 69 golov in prispeval še 19 asistenc.

Visokorasli in hitri napadalec je do zdaj dres s slovenskim grbom oblekel 29-krat in dosegel 11 golov. Selektor Matjaž Kek ga je pričakovano uvrstil na seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tam bo Šeško eden ključnih igralcev reprezentance ob njenem drugem nastopu na EP (2000).

Slovenija bo prvo tekmo v Stuttgartu odigrala v nedeljo, tekmica pa bo Danska. Nato sledita še tekmi s Srbijo 20. in Anglijo 25. julija v Münchnu oziroma Kölnu.

