Slovenija že pred začetkom Eura povsem zadnja

Slovenska nogometna reprezentanca bo letos še drugič v zgodovini zaigrala na evropskem prvenstvu, četa selektorja Matjaža Keka in tudi navijači s sončne strani Alp pa že odštevajo dneve do uvodnega spopada z Dansko, ki bo v nedeljo, 16. junija, v Stuttgartu. Na Nogometni zvezi Slovenije pričakujejo, da bo slovenske nogometaše v Nemčiji v skupinskem delu Eura pospremilo tudi 50 tisoč domačih navijačev. Slovenija je na letošnjem EP najmanjša udeleženka po številu prebivalcev, predvsem zato je najmanjša tudi njena prisotnost na družbenih omrežjih.

Krovna slovenska nogometna zveza ima na družbenih omrežjih daleč najmanj sledilcev med vsemi udeleženkami 17. evropskega prvenstva v nogometu, so pred kratkim objavili pri Result Sports, vodilnem nemškem podjetju za analizo družbenih medijev v športu. Profilom NZS na omrežjih Facebook, Instagram, X (prej Twitter), Threads, YouTube, TikTok in Linkedin sledi 188.296 ljubiteljev nogometa, kar je skoraj 50 tisoč manj kot drugi najslabši državi na tej lestvici, Slovaški (238.223 sledilcev).

Klik za povečavo. Foto: Result Sports Slovaška je glede na število prebivalcev (5,8 milijona) v tem pogledu podpovprečno zastopana, po številu digitalnih sledilcev jo prekašajo veliko manjše Albanija (2,8 milijona prebivalcev), Gruzija (3,8 mio.), Hrvaška (4 mio.), medtem ko imata primerljivi Danska (5,9 mio.) in Škotska (5,5 mio.) že veliko več kot milijon sledilcev med vsemi družbenimi omrežji, so še prešteli pri Result Sports. Na vrhu lestvice je uradni profil Eura 2024 z več kot 58 milijoni sledilcev, med udeleženkami pa Francija z več kot 49 milijoni.

Ni vse v številkah

A zgolj število sledilcev ni glavni dejavnik ocenjevanja uspešne digitalne prisotnosti nacionalnih nogometnih zvez, je v intervjuju za spletno stran Flashscore (www.flashscore.com) opozoril direktor podjetja Result Sports Mario Leo. "Treba je razlikovati. Na eni strani so velike države, ki imajo veliko privržencev, kot so Anglija, Francija, Nemčija in Španija, pa tudi Portugalska s Cristianom Ronaldom. Po drugi strani pa obstajajo čustveno navdihnjene zveze, kot sta Poljska in Škotska, ki imajo neverjetno visoke stopnje interakcij. Reakcija in interakcija postajata vse pomembnejša, zato je treba ta združenja tudi pohvaliti in šteti med najboljša."

Manjše zveze imajo svoje priložnosti

Mario Leo: Manjše zveze imajo dobre možnosti, da izstopajo, še posebej, če so ustvarjalne in pristne. Foto: Result Sports Na splošno je nogomet pionir družbenih medijev, kar velja tudi za majhne države, kot sta Gibraltar in San Marino, je še povedal 53-letni Nemec, in dodal, da imajo tudi manjše zveze možnost pustiti velik pečat na družbenih omrežjih. "Manjše zveze imajo dobre možnosti, da izstopajo, še posebej če so ustvarjalne in pristne. Vpogled v tabor ekipe, morda tudi malo v zasebno življenje igralcev. In do neke mere je to tudi odvisno od vzornikov."

Ronaldo absolutni kralj

Klik za povečavo. Foto: Result Sports A zveze se niti približno ne morejo kosati s posamezniki, je še mogoče razbrati iz podatkov. V Nemčiji bo za Portugalsko zaigral že omenjeni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je absolutni kralj družbenih omrežij. "Da, on je daleč številka ena. Je prvi športnik, ki je svoje življenje na svojih profilih delil z več kot 900 milijoni ljudi," priznava Leo. Drugi med nogometaši, ki bodo nastopili na Euru, je francoski as Kylian Mbappe z nekaj več kot 145 milijoni sledilcev, tretji, Nemec Toni Kroos, z 80 milijoni že pošteno zaostaja, še pravi Leo.

Pa Slovenci?

Slovenski športnik z daleč največ sledilci na omrežjih Instagram, Facebook in X je seveda košarkarski čarovnik moštva Dallas Mavericks iz lige NBA in Kroosov prijatelj Luka Dončić. Čeprav je tudi ta spreten z nogometno žogo, pa se z največjimi nogometnimi zvezdniki sveta po številu sledilcev ne more kosati. S slabimi 14 milijoni sledilcev (devet na Instagramu, 3,2 na Facebooku in 1,9 na X) bi se uvrstil šele na 28. mesto med zvezdniškimi udeleženci Eura.

Kapetan Jan Oblak je številka ena slovenske nogometne reprezentance tudi po številu sledilcev na družbenih omrežjih. Foto: www.alesfevzer.com

Še veliko nižje pa je na teh seznamih prvi digitalni zvezdnik slovenske nogometne reprezentance, kapetan Jan Oblak. Vratarju madridskega Atletica na Instagramu sledi 1,6 milijona sledilcev, na Facebooku še 1,3 milijona, omrežje X pa je izkušeni Škofjeločan že pred tremi leti povsem zanemaril in ima tam le dobrih 77 tisoč sledilcev. Skupno torej slabe štiri milijone. Vroče ime slovenske vrste, mladi napadalec Benjamin Šeško, ima trenutno 150 tisoč sledilcev na Instagramu, a Radenčanove digitalne delnice rastejo iz dneva v dan, pričakujemo lahko, da bo že do konca evropskega prvenstva močno povečal to številko, zagotovo pa v nadaljevanju že tako bleščeče nogometne kariere.

Spored tekem v slovenski skupini C: Nedelja, 16. junij:

18.00 Stuttgart: Slovenija - Danska

21.00 Gelsenkirchen: Srbija - Anglija Četrtek, 20. junij:

15.00 München: Slovenija - Srbija

18.00 Frankfurt: Danska - Anglija Torek, 25. junij:

21.00 Köln: Anglija - Slovenija

21.00 München: Danska - Srbija

Preberite še: