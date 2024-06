Italijani zgroženi nad tem, kako so oblekli njihove nogometaše #video

Italijanska nogometna reprezentanca je v ponedeljek prispela v Iserlohn v Nemčiji, kjer bodo bivali med evropskim prvenstvom, in se tam srečala z mediji ter oboževalci. Posnetek italijanske izbrane vrste za Euro 2024 so objavili tudi na družbenih omrežjih in se ob tem pohvalili, da je nogometaše oblekla modna hiša Armani.

Žal pa so obleke, ki so jih nosili italijanski nogometaši, vse prej kot elegantne. Bile so namreč izjemno slabo krojene in niso pristajale praktično nobenemu od nogometašev, ob tem pa so bile oblikovane kot ponesrečen hibrid elegantne obleke in nogometnega dresa z napisom "Italia" na hrbtu.

Poglejte:

To je med italijanskimi spletnimi uporabniki nemudoma sprožilo val ogorčenja, češ da si Italija, eno od središč svetovne mode, preprosto ne bi smela dovoliti česa takšnega.

Tukaj je le nekaj iz množice ogorčenih komentarjev:

"Moški, oblečeni kot dečki. Spomnim se časov, ko je bil Armani sinonim za moško eleganco."

"Krojaštvo Andrea Bocelli."

"Obleke sploh niso sešite po meri. Barella in Raspadori sta videti, kot da nosita obleki, ki sta jih dobila od svojih starejših bratov."

"Vicario je videti, kot da gre k prvemu obhajilu."

"Ali nismo bili nekoč mojstri dobrega stila? Kaj se je zgodilo?"

"Obleke so očitno kupili na Sheinu, ker ne pristajajo niti enemu od njih, pa čeprav imajo vsi športne postave."

"Nemogoče se zdi, da so lahko tako dobro telesno pripravljeni športniki videti tako slabo. Pa vendar."

"Kaj se je zgodilo z 'azzuri'? Nimajo niti enega superzvezdnika in oblečeni so grozljivo. Kaj sledi, smetana v karbonari?"

Oglejte si še: