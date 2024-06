Najhujši scenarij za poljsko nogometno reprezentanco se ni zgodil, bo pa kapetan Robert Lewandowski izpustil vsaj uvodno tekmo evropskega prvenstva v nogometu. Na ponedeljkovi prijateljski tekmi si je poškodoval stegensko mišico, so potrdili na poljski nogometni zvezi. Poljska se bo v nedeljo na prvi tekmi skupine D pomerila z Nizozemsko.

Petintridesetletni Robert Lewandowski se je poškodoval v ponedeljek na pripravljalni tekmi, ko so Poljaki premagali Turčijo. Napadalec Barcelone si je poškodoval stegensko mišico. Z 82 doseženimi zadetki rekorder po številu golov za poljsko reprezentanco je po poškodbi v 32. minuti tekme zapustil igrišče. Poljaki so Turčijo premagali z 2:1.

Robert Lewandowski Foto: Guliverimage V poljski nogometni zvezi mirijo navijače v domovini in vztrajajo, da bo največji zvezdnik poljske izbrane vrste pripravljen in ne bo izpustil prvenstva. "Naša zdravstvena služba bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi Lewandowskega pripravila na drugo tekmo z Avstrijo," so poudarili.

Poljska igra v skupini D z Nizozemsko, Avstrijo in Francijo.