"Žalosten in razočaran sem, ker me ne bo na Euru. V preteklih tednih smo vložili veliko truda, a moj gleženj še ni pripravljen in na žalost potrebuje več časa. To so sanje, največja čast je nastopati in predstavljati državo na velikem tekmovanju, nositi oranžni dres, peti himno ter čutiti podporo navijačev. Zdaj bom kot vsa država navijal za našo ekipo," je vezist objavil na družbenih omrežjih.

Barcelono je zaradi tega kritiziral selektor Koeman, ki je po prijateljski tekmi dejal, da so prav v klubu največji krivci za nastali položaj: "Tvegali so s Frenkiejem, zdaj mi trpimo posledice."

De Jong se je sicer poškodoval na el classicu in nato izpustil zaključek klubske sezone. Nizozemsko prva tekma Eura čaka 16. junija s Poljsko, nato sledita še tekmi s Francijo in Avstrijo.