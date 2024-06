Ko je selektor Matjaž Kek pred dnevi prečrtal štiri nogometaše s seznama potnikov za Euro 2024, smo vsi dvignili obrvi, da je med njimi tudi dolgoletni član reprezentance Miha Zajc. In tudi sam je bil presenečen in razočaran. Po razmisleku se je oglasil s sporočilom za javnost. "Če me je nogomet česa naučil, je medsebojno spoštovanje in spoštovanje odločitev, četudi jih ne razumem ali se z njimi ne strinjam."

Za Fenerbahče je letos malo igral. Turško ekipo je pred novo sezono prevzel Jose Mourinho. Foto: Guliverimage Miha Zajc je v preteklih letih eden nosilcev igre slovenske reprezentance, minula sezona pa zanj ni bila najboljša. Zaradi poškodbe (hernija) je moral na operacijo, tri mesece za svoj Fenerbahče ni igral, od februarja pa bil na večini tekem na klopi, skupaj je po poškodbi zbral 137 minut na zelenici. "Selektorju bi rad dokazal, da lahko igram za reprezentanco, da sem lahko pomemben člen tudi na Euru 2024," je dejal na začetku priprav.

"Zadnjih nekaj dni ni bilo najbolj enostavnih. Ko se zgodijo takšne stvari, mislim, da je najbolje, da si človek vzame čas, se umiri in z mirno glavo razmisli," je ta ponedeljek zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je delil tudi na Facebooku. Ostal je namreč brez mesta v ekipi za Euro 2024. "Najprej bi se rad zahvalil gospodu selektorju in celotnemu strokovnemu štabu za vsa leta, ki smo jih preživeli skupaj. Ni bilo vedno vse rožnato. Ostajajo lepi spomini, katere bom rad obujal z nasmehom na obrazu."

Piše, da se s selektorjevo odločitvijo ne strinja. "Sam bi se seveda odločil drugače. Ampak danes sem v vlogi, da se moram sprijazniti s to odločitvijo, prevzeti svoj del odgovornosti ter z dvignjeno glavo oditi naprej. Če me je nogomet česa naučil, je medsebojno spoštovanje in spoštovanje odločitev, četudi jih ne razumem ali se z njimi ne strinjam." Že na zadnjih sedmih kvalifikacijskih tekmah za letošnje evropsko prvenstvo ni bil več v prvi postavi.

Miha Zajc Foto: Grega Valančič/Sportida Za slovensko reprezentanco je odigral 39 tekem in zabil osem golov. Zraven je bil od leta 2016. Zato bo ohranil samo najlepše spomine, predvsem na ljudi, ki delajo z nogometaši v reprezentanci. "Emocija, ljubezen, prijateljstvo - vse tisto, kar nogomet v resnici je. Zlahka lahko povem, da v življenju nisem delal z boljšimi ljudmi. Včasih moraš nekaj izgubiti, da to začneš bolj ceniti. Ko ti gre dobro, je vse samoumevno in kar pozabiš na pot do uspeha. A kako malo je potrebno, da vse izgubiš."

In prav zaradi dobrim odnosov, ki jih imajo trenutno v slovenski reprezentanci, Zajc verjame, da lahko v Nemčiji dosežejo lep rezultat. "Odnosi in prijateljstva delajo razliko v življenju in bodo delala razliko tudi na Euru. Ponosen sem, da sem bil del te zgodbe, a moja pot v tem trenutku gre v drugo smer. Verjamem pa, da se bomo še srečali. Iz srca hvala za vse in srečno na evropskem prvenstvu."