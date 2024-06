Mourinho prevzema klub, kjer igra slovenski reprezentant

Jose Mourinho, ki je osvojil ligo prvakov s Portom in milanskim Interjem, je bil brez službe od januarja, ko so ga odpustili pri Romi. Na letališču v Istanbulu ga je pričakala množica navijačev, potem ko je sam na družbenem omrežju X v soboto zvečer potrdil svojo novo trenersko službo. "Dober večer, navijači Fenerbahčeja, vidimo se jutri v Kadikoyu (sedežu kluba; op. STA) in začnemo naše skupno potovanje," je oznanil Mourinho ob tem, ko je kot strokovni komentator spremljal finale lige prvakov v Londonu.

Portugalec bo po poročilih turških medijev podpisal dvoletno pogodbo s Fenerbahčejem.

Mourinho, ki je vodil tudi Chelsea, Manchester United, Tottenham in Real Madrid, je bil pri Romi dve leti in pol ter jo leta 2022 popeljal do naslova v konferenčni ligi, v prejšnji sezoni pa do finala evropske lige.