V Abu Dabiju se igra zaključni turnir evrolige. Prvi finalist je postal Fenerbahče, ki je premagal branilca naslova Panathinaikos. Turki so prvo četrtino dobili z 22:14, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 38:33. Drugi polčas je bil bolj izenačen, a so košarkarji Fenerja v zadnjih minutah zadevali pomembne mete in dvoboj dobili z 82:76. V drugem polfinalu je Monaco premagal najboljše ekipo rednega dela. Po prvi četrtini je bilo na semaforju 17:17, malo točk pa je bilo tudi ob polčasu (32:35). Drugi del igre je pripadel Monačanom, ki je za svoj prvi finale zmagal z 78:68. Tako malo točk Grki to sezono še niso dali.

V ponovitvi lanskega polfinala je bil boljši turški klub, ki je lani v Berlinu izgubil proti Panathinaikosu s 57:73. Panathinaikos je nato v finalu nadigrali tedanje branilca naslova Real Madrid s 95:77 in sedmič postal evropski klubski prvaki po letih 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 in 2011. Fenerbahče se je četrtič uvrstil v finale, prvič po letu 2018, osvojila pa je en naslov leta 2017 v Istanbulu, ko je premagala Olympiakos.

Devon Hall Foto: Reuters Panathinaikos je povedel s 5:3, Fenerbahče pa je odgovoril s serijo 10:0 za vodstvo 13:5. Grki so odgovorili s serijo 7:0 za 13:12, a je turška ekipa s serijo 9:0 nato dosegla dvomestno prednost (22:12). Košarkarji Panathinaikosa, ki jih vodi Turek Ergin Atamanova, do konca tekme niso uspeli dohiteti nasprotnikov.

Ekipa Šarunasa Jasikevičiusa je do največje prednosti +13 (31:18) prišla na začetku druge četrtine. Panathinaikos je na začetku tretje četrtine zaostajal le za eno točko (37:38). Vendar je Fenerbahče na začetku zadnje četrtine znova povedel za +11 (59:48). Grški ekipi je uspelo končnico napraviti zanimivo, saj je dve minuti pred koncem zaostajala le še za štiri točke (66:70).

Vendar se je Fenerbahče nato dosegel pet točk v nizu s trojko Erricka McColluma in uspešnim napadom Wada Baldwina v zadnjih 67 sekundah. Devon Hall je bil z 18 točkami najboljši strelec zmagovalcem, Cedi Osman pa z 22 Panathinaikosa.

Olympiacos - Monaco Foto: Reuters

Po izenačeni prvi četrtini sta bili ekipi Olympiakosa in Monaca še nekaj časa tesno skupaj in sta se menjali v vodstvu, preden so Monačani sredi drugega dela prevzeli pobudo in nato vodili do konca. V tretjem delu so povedli za 13 točk (55:42).

Olympiakos je zatem s serijo 9:2 zmanjšal na 51:57. Prednost Monaka sicer ni bila nikoli velika, še največja je bila proti koncu dvoboja. Monačani so si s tem priigrali svoj prvi finale v tem tekmovanju. Njihov trener Vasilis Spanoulis je kot igralec dvakrat z Olympiakosom prišel do evropskega naslova, sedaj lahko to stori še kot trener Monaka.

V vrstah zmagovalcev so se najbolj izkazali Alpha Diallo (22 točk), Američan Mike James (17 točk ter po sedem s skokov in podaj) ter Jaron Blossomgame (12 točk, 5 skokov). Na drugi strani je bil prvi strelec tekme Evan Fournier z 31 točkami. Med njegovimi soigralci je le še Nigel Williams-Gross presegel dvomestno številko (12).

Finale bo v nedeljo ob 19. uri.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale:

Petek, 23. maj