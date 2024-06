Dončić čestital Realu, Mourinho vabi Bellinghama v Turčijo

Dončić, ki bo čez nekaj dni začel svoje prvo finale v ligi NBA, je takole pospremil uspeh varovancev Carla Ancelottija.

HALA MADRID Y NADA MAS!!!! — Luka Doncic (@luka7doncic) June 1, 2024

Svojim rivalom so čestitali tudi rumeno-črni iz Dortmunda, ki bodo na svoj drugi naslov v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju morali počakati vsaj še leto dni.

Congratulations to @realmadrid for winning the Champions League final in London 🤝 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 1, 2024

Hrvaška nogometna zveza se je poklonila svojemu kapetanu Luki Modriću, ki je, skupaj z Danijem Carvajalom in Nachom Fernandezom, osvojil že šesto lovoriko v ligi prvakov.

Fabrizio Romano pa je že kmalu po zaključku finala objavil video, v katerem mladi zvezdnik Reala Jude Bellingham prosi Joseja Mourinha za "selfie" z njegovo mamo. Portugalski strateg, ki naj bi kmalu tudi uradno prevzel turškega velikana Fenerbahče, pa je to takoj izkoristil za to, da je Angleža povabil, da se mu pridruži v Turčiji.