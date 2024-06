Čeferin dvignil prst in razvnel domišljijo navijačev Reala

Po rekordnem 15. naslovu evropskega prvaka, s katerim je Real Madrid utrdil status največjega nogometnega kluba vseh časov, so odmevale čestitke na račun junakov v belem dresu. Na spletu pa je postala viralna tudi poteza, ki si jo privoščil Aleksander Čeferin. Prvi mož Uefe je ob pogovoru s Tonijem Kroosom dvignil prst. Vse skupaj je spominjalo na to, kot da ga skuša prepričati, če bi podaljšal kariero še vsaj za eno sezono. No, iz te moke ne bo kruha, saj je Nemec po sladki zmagi nad Borussio (2:0), Real je na tej tekmi še kako trpel, dal vedeti, kako se dokončno poslavlja. "Želel sem se posloviti ravno na tak način," je povedal Nemec, sicer goreč ljubitelj slovenskega košarkarkega virtuoza Luke Dončića.

"Kdor ne da, pač prejme," se glasi nesojeno nogometno pravilo, ki je še kako veljalo tudi v letošnjem finalu lige prvakov. Borussia Dortmund je v prvem polčasu zapravila veliko tega. Priigrala si je kopico priložnosti, zadela tudi okvir vrat. Real Madrid je trpel, kar so priznali vsi, tako igralci kot tudi trener Carlo Ancelotti.

Kraljevi klub ni v prvem polčasu usmeril niti enega strela v okvir vrat Borussie. Beli baletniki pa so v nadaljevanju dokazali, zakaj veljajo v nogometnem svetu za tako poseben klub. V zadnjih 20 minutah so zagospodarili na igrišču, povedli z 2:0 in popeljali klub do novega rekorda. Do že 15. evropskega naslova.

Kroos: Ni ga boljšega, kot se posloviti na takšen način

Evropski spektakel na razprodanem Wembleyju je potekal tudi ob odmevni zastopanosti Slovencev. Glavni sodnik Slavko Vinčić se je izkazal. Čeprav je prvič sodil tako pomembno in veliko tekmo, po srečanju ni bilo nejasnosti ali pripomb na njegov račun. Čestital mu je tudi rojak Aleksander Čeferin, ko mu je podelil spominsko medajo za sojenje v finalu. Ko pa je predsednik Uefe čestital za zmago še nemškemu asu Toniju Kroosu, ki je odigral zadnjo tekmo za Real, je pred tem, ko se je z njim za kratek čas zapletel v klepet, dvignil prst.

Ceferin asking Kroos to stay another year… pic.twitter.com/iuU24ECGv4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 1, 2024

S tem je razvnel domišljijo pri navijačih Reala, ki so na socialnem omrežju večkrat opozorili na to potezo, v kateri so prepoznali namero, da bi ga Čeferin zaprosil, če bi lahko podaljšal bogato kariero še za eno leto. Če je kateri navijač Reala resnično verjel, da je kaj na tem, se je njegovo upanje kmalu izkazalo za lažno. Kroos namreč pri 34 letih nepreklicno odhaja, tako da je v Londonu resnično odigral zadnjo tekmo za Real.

"Užival sem v zadnjem tednu. Bilo je prisotno spektakularno vzdušje. Na to tekmo sem se pripravljal cel teden. V prvem polčasu se nismo preveč izkazali. Takrat je bilo odločilno, da nismo prejeli gola. Potrebovali smo veliko časa, da smo postali boljši tekmec od Borussie na igrišču. Zelo sem srečen, da sem se poslovil na takšen način, ni ga boljšega. Seveda bom pogrešal Real, a želel sem oditi ravno tako kot danes, zato sem zelo srečen," je pojasnil Kroos, ki ga bodo navijači še kako pogrešali. To velja tudi za soigralce kot tudi prvega moža kluba.

Perez prehitel legendanega Bernabeua

Predsednik Florentino Perez je od srca čestital Carlu Ancelottiju za novo evropsko zvezdico. Foto: Reuters Njegovemu predsedniku Florentinu Perezu se je sicer v Londonu smejalo. Uspel mu je izjemen podvig, saj je Real uspešno prestal vselej zahteven in neizprosen proces pomladitve zasedbe, za nameček pa se bosta že tako kakovostnemu napadu kmalu pridružila še brazilski čudežni deček Endrick in skoraj zagotovo eden najboljših nogometašev na svetu, francoski superzvezdnik Kylian Mbappe, tako da bo zvezda kraljevega kluba žarela še močneje. V prihodnji sezoni ne bo več le Kroosa, morda tudi kapetana Nacha, katerega trak bi lahko končno pristal na roki Luke Modrića, kar je tudi dolgoletna želja Hrvata in bi mu to privoščili vsi navijači, vsi ostali junaki Reala pa bi lahko ostali zvesti beli barvi.

Prevlada Reala bi se lahko tako nadaljevala, to je nenazadnje edini klub, ki je, odkar je pred tremi desetletji zaživela liga prvakov, tudi ubranil naslov. Zdaj ga bo skušal osvojiti v sezoni 2024/25, ki prinaša nov tekmovalni format in več tekem. To je približek temu, k čemur stremi ideja superlige Pereza. Slednje pa ne bo mogel preizkusiti v praksi.

Real je prvič osvojil ligo prvakov brez poraza v evropski sezoni. Vknjižil je devet zmag in štiri remije. Foto: Reuters

Zato bo Real ostal največji simbol lige prvakov, tekmovanja, ki ga osvaja kot za stavo. Sedemkrat ga je že pod vodstvom predsednika Pereza, s čimer je prehitel dosežek legendarnega Santiaga Bernabeua. Po 15. naslovu se je zahvalil navijačem, da so spodbujali igralce tudi takrat, ko so trpeli in s težavo ohranjali 0:0. "Zdaj je to izhodišče, iz katerega bomo skušali osvojiti še 16. naslov," je napovedal španski mogotec, ki se je v zadnjih letih zaradi odločnega nestrinjanja okrog superlige večkrat zapletal v verbalne spore s predsednikom Uefe Čeferinom.

Bellingham: Najlepša noč v mojem življenju

Jude Bellingham je prvič osvojil ligo prvakov. Star je komaj 20 let. Konec meseca, štiri dni po tekmi s Slovenijo na Euru, jih bo dopolnil 21. Foto: Reuters Predhodnik novega vala, na katerem gradi Real svojo prihodnost, je mladi Anglež Jude Bellingham. Angleški biser Reala je prvič postal evropski prvak. Usoda je hotela, da mu je to uspelo ravno proti njegovim nekdanjim soigralcem. V Londonu so ga lepo sprejeli tudi navijači Borussie. Na koncu je prispeval asistenco za drugi gol Reala, s katerim se je klub iz Dortmunda znašel v skoraj brezizhodnem položaju.

"Vedno sem sanjal o tem, da bi igral takšne tekme. To se z besedami težko opiše. To je najlepša noč v mojem življenju. Zelo sem hvaležen mojim soigralcem, moji družini, vsem. To je zasluga vseh" je pojasnil najboljši strelec Reala v la ligi, ki se bo čez tri teden na Euru pomeril tudi proti Sloveniji.

Kako so si trener Ancelotti in varovanci dali duška ob proslavljanju naslova:

Carvajal: Veliko raje bi zmagoval tekme brez trpljenja

Dani Carvajal je podobno kot Modrić, Kroos in Nacho osvojil ligo prvakov že šestič. Foto: Reuters Njegov soigralec Dani Carvajal, ki je dosegel prvi zadetek na srečanju, je bil izbral za najboljšega igralca finala. V 74. minuti je preskočil Niclasa Füllkruga, ki je od njega višji za skoraj 20 cm in poskrbel za nepozaben zadetek. "Po tistem, kar smo pokazali v prvem polčasu, si nismo zaslužili remija. Zatresla se je tudi naša vratnica. A to je nogomet in smo zelo srečni," je priznal, kako so trpeli v prvem polčasu. Nato pa se mu je v nadaljevanju izplačala vztrajnost.

Med sezono je tako skušal večkrat zadeti po predložku s kota. Tokrat mu je uspelo, Real pa je v prvem polčasu reševal v obrambi, ko je onemogočil še kako nevaren strel Karima Adeyemija. "Znamo trpeti, a bi veliko raje zmagoval tekme na bolj enostaven način," bi si želel v prihodnje manj stresnih prigod. Zanimivo je, da je Carvajal v ligi prvakov dosegel za Real le dva zadetka. Prvega pred devetimi leti proti Šahtarju, drugega pa zdaj, ko je z njim napovedal dvig Reala in padec Borussie.

Real se lahko pohvali s prav posebnim četverčkom. Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modrić in kapetan Nacho so že šestič osvojili ligo prvakov. Kroos petič z Realom, Nacho pa pri tem ni igral vseh final. Modrić in Carvajal sta jih, tako da sta se na klubski lestvici izenačila z legendarnim Pacom Gentom.

Ancelotti: Sanje se nadaljujejo

Carlo Ancelotti se je po zmagi znašel na rokah igralcev. Foto: Reuters Trener Reala Carlo Ancelotti je postavil nov rekord. Zdaj je kot trener že kar petkrat osvojil ligo prvakov. Trikrat z Realom, dvakrat z Milanom. Bil je zelo blizu tudi šestemu naslovu, ko je leta 2005 v Istanbulu vodil z rdeče-črnimi že 3:0 proti Liverpoolu, a nato izgubil po čudežnem preobratu rdečih.

"Sanje se nadaljujejo. Bilo je zelo zahtevno, še bolj zahtevno od tega, kar smo pričakovali. V prvem polčasu smo trpeli, v drugem pa bili boljši in izgubljali manj žog. Najbolj je pomembno, da smo zmagali," je dejal izkušeni Italijan, ki je po zmagi izmenjal dolg čustven objem z ženo.

"Trpeli smo, to je bil zelo zahteven dvoboj. Borussia je odigrala zelo dobro, a je to v DNK Reala. Nov večer, nov finale, nov evropski naslov za zgodovino našega kluba," je 34-letni kapetan Nacho Fernandez priznal, kako so se mu uresničile sanje, ko je prvič dvignil pokal kot kapetan kluba. Za zdaj še noče govoriti o prihodnosti.

Zinedine Zidane, ki za zdaj še uživa v nogometnem brezdelju, je s posebnim ponosom pripeljal na zmagovalni oder pokal, namenjen zmagovalcu lige prvakov. Foto: Reuters

Pokal je na zmagovalni oder prinesel Zinedine Zidane, nekdanji asistent Ancelottija, nato pa njegov še kako uspešen in trofejni naslednik. Real je v finalih lige prvakov sicer stoodstoten. Odigral je devet final in devetkrat zmagal.

Vinicius Jr., strelec drugega zadetka, je postal prvi Brazilec, ki je zadel v polno v dveh različnih velikih evropskih finalih. Odločil je tudi zmagovalca leta 2022 proti Liverpoolu. Tudi takrat je na vratih Reala blestel Thibaut Courtois, tudi takrat je Real pokvaril večer Jürgenu Kloppu, ki je v soboto v Londonu na tribunah stiskal pesti za nekdanji klub in njegovega nekdanjega sodelavca Edina Terzića.

Terzić: Zaslužili smo si več kot pa 0:2

Edin Terzić je v tej sezoni popeljal Borussio Dortmund do velikega evropskega finala, v nemškem prvenstvu pa je osvojil peto mesto, a bo zaradi uspešnosti nemških klubov vseeno v prihodnji sezoni igral v ligi prvakov. Foto: Reuters Kaj pa poraženci? V prvem polčasu so jim je nekajkrat na pladnju ponudila priložnost, da bi lahko povedli. A sreča in Courtoisove obrambe so hotele drugače. "Dobro smo igrali, zaslužili smo si več kot pa poraz z 0:2. Od prve sekunde smo pokazali svetu, da nismo prišli sem le z namenom, da igramo finale, ampak da ga dobimo. Veliko stvari smo naredili pravilno, a so bili tekmeci v najbolj pomembnih trenutkih hladnokrvni. Ravno to je manjkalo nam," je po bolečem porazu na Wembleyju priznal Edin Terzić.

Njegov najbolj izkušen branilec Mats Hummels, ki je na Wembleyju z Borussio ostal praznih rok že leta 2013, je dodal: "Zelo sem ponosen na ekipo, na način, kako smo se predstavili. Igrali smo pogumno, srčno, zares kakovostno. Manjkal nam je le še zadetek. Real nas je nato napadel, tako kot je storil že velikokrat v preteklosti," je pojasnil 35-letni Nemec.

Podobno kot se je pri Realu v soboto poslovil Kroos, je to pri rumeno-črnih storil Marco Reus. Na njegovo smolo z novim bolečim porazom na Wembleyju, kjer je izgubil že finale lige prvakov proti Bayernu leta 2013 (1:2).

Real se bo v evropskem superpokalu 14. avgusta v Varšavi pomeril proti zmagovalcu lige Europa Atalanti.