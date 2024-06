Ameriška revija Forbes slovi predvsem po sestavljanju seznamov najbogatejših in najbolje plačanih ljudi z različnih področij, tudi športa. Maja so tako objavili lestvico največjih športnih zaslužkarjev leta, na vrhu se je znašel portugalski nogometni bog Cristiano Ronaldo z 240 milijoni evrov zaslužka, med petdesetimi najbogatejšimi pa je tudi Slovenec, Luka Dončić, seveda. Z ocenjenim zaslužkom okoli 52 milijonov evrov je na tej lestvici zasedel 34. mesto.

Med mladimi Dončić tretji na svetu

Med mladimi športnimi zvezdami, starimi do 25 let, pa je Dončić tretji, je še poročal Forbes. Pred njim sta se znašla le nogometna asa Kylian Mbappe (102 milijona evrov) in Erling Haaland (56 milijonov evrov). Iz nogometa prihaja tudi drugi najbolje plačani slovenski športnik, prvi vratar slovenske reprezentance in madridskega Atletica Jan Oblak. Ta naj bi letno zaslužil dobrih 20 milijonov evrov. Španski mediji seveda poročajo o bruto znesku, 31-letni Škofjeločan pa je tako peti najbolje plačan zvezdnik španske nogometne lige. Po odmeri davkov naj bi mu na računu ostalo okoli 12 milijonov, še pišejo španski mediji, podatkov o Oblakovih nenogometnih zaslužkih pa ni. A smo lahko prepričani, da s kakšnimi dodatnimi sponzorstvi in naložbami še plemeniti svoje premoženje.

Najbogatejši nogometaš Cristiano Ronaldo se je letos v Stožicah pomeril tudi z najbogatejšim slovenskim nogometašem Janom Oblakom. Foto: www.alesfevzer.com

Kopitar, Pogačar, Roglič

Hokejski zvezdnik Anže Kopitar v ligi NHL na leto od moštva Los Angeles Kings prejme sedem milijonov ameriških dolarjev, se pravi slabih šest milijonov in pol evrov. Pred davkom. Šest milijonov evrov letne plače ima tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Pri UAE Emirates mu za številne zmage zagotovo namenijo še kakšen bonus, prav tako gotovo je, da ima še nekaj dodatnih sponzorskih pogodb. Pogačar je najbolje plačan kolesar na svetu, na drugem mestu pa je prav tako Slovenec, Primož Roglič, ki bo pri svoji novi ekipi BORA - hansgrohe prejel 4,5 milijona evrov. Tudi Roglič ima zagotovo še nekaj drugih virov zaslužka.

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar ima tudi najvišjo plačo. Foto: Giro d'Italia

Lahko le ugibamo

Če so v nogometu plače igralcev še znane in tako vemo, da napadalec Leipziga Benjamin Šeško letno prejme 3,5 milijona evrov, njegov soigralec Kevin Kampl pa 2,5 milijona, je podatke o plačah v motokrosu in športnem plezanju domala nemogoče najti. Tako glede zaslužkov Tima Gajserja lahko le ugibamo. Dobro izhodišče za ta ugibanja je dal nizozemski as Jeffrey Herlings, ki je v enem od podcastov povedal, da je leta 2018, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka, zaslužil dobre štiri milijone evrov. Najboljša športna plezalka v zgodovini Janja Garnbret pa je po pisanju nekaterih sumljivejših portalov v karieri nabrala med enim in petimi milijoni evrov.

Janja Garnbret je najverjetneje največja zaslužkarica med slovenskimi športnicami. Foto: Ana Kovač

Za primerjavo

Transparentni pa so glede finančnih nagrad pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Tako vemo, da je v pretekli zimi v svoji zadnji sezoni svetovnega pokala smučarjev skakalcev Peter Prevc z nagradami zaslužil 151.650 švicarskih frankov, njegova mlajša sestra Nika pa kot zmagovalka svetovnega pokala 75.369 "švicarjev". To je slabih 155 tisoč evrov in dobrih 58 tisoč evrov. Naš najboljši alpski smučar zime Žan Kranjec je zbral 61.350 švicarskih frankov, Ilka Štuhec pa 48.450.

Peter Prevc je v svoji zadnji sezoni svetovnega pokala z nagradami zbral slabih 155 tisoč evrov. Foto: Reuters

V rokometu in odbojki slovenski igralci in igralke ne služijo milijonskih zneskov, ti so sila redki. Najbolje plačan rokometaš na svetu je Francoz Nikola Karabatić z 1,8 milijona evrov plače, najdražji odbojkar pa je Kubanec Wilfredo Leon, ki zasluži okoli 1,3 milijona evrov. V tenisu je drugače, največja zaslužkarica leta je Poljakinja Iga Swiatek, ki je do maja z nagradami zbrala že več kot štiri milijone evrov, najvišje uvrščena slovenska igralka na lestvici zaslužkov pa je Kaja Juvan na 145. mestu z dobrimi 119 tisoč ameriškimi dolarji, torej slabimi 110 tisoč evri. Okoli 400 tisoč evrov naj bi v klubu Saarbrucken letno zaslužil tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić.

