Čeprav je upokojen, še vedno podira rekorde v zaslužkih

Foto: Reuters Roger Federer je že od nekdaj veljal za enega najbolj plačanih športnikov. Prav nič slabo mu ne gre po končani teniški karieri, saj ima z določenimi podjetji še vedno zelo donosne pogodbe.

Švicar je na lestvici najboljših zaslužkarjev uvrščen na deveto mesto. Čeprav je zdaj že nekdanji teniški virtuoz od lani športno upokojen, s sponzorskimi pogodbami še vedno zasluži več kot vsi drugi teniški igralci in večina najboljših športnikov na svetu.

Po poročanju Forbesa je Federer s svojimi sponzorskimi pogodbami zaslužil 79,7 milijona evrov, poleg tega še 83 tisoč evrov s turnirskimi nagradami. (izračun je bil narejen od 1. maja 2022 do 1. maja 2023 op. p.).

Slovo od teniških igrišč je bilo zelo čustveno. Foto: Reuters

S sponzorskimi pogodbami je zaslužil več kot lani

Danes 41-letni Federer je uspel zaslužiti celo 4,2 milijona evrov več kot lani. Predvsem zaradi donosnih sponzorskih pogodb s podjetji, kot so Barilla, Credit Suisse Group (ADS), JURA, Lindt & Sprungli, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Mercedes-Benz, NetJets, On, RIMOWA, Rolex, Sunrise Communications AG, Switzerland Tourism, Uniqlo in Wilson Sporting Goods.

Roger Federer je svoj zadnji dvoboj odigral v Wimbledonu leta 2021, ko se je moral posloviti v četrtfinalu. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v karieri samo s turnirskimi nagradami zaslužil okrog 120 milijonov evrov.

Lestvica najbolje plačanih športnikov: Cristiano Ronaldo: 38,13 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 73,08 milijonov evrov | Skupaj: 111,21 milijonov evrov Lionel Messi: 57,72 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 57,72 milijonov evrov | Skupaj: 115,44 milijonov evrov Kylian Mbappé: 84,24 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 16,85 milijonov evrov | Skupaj: 101,09 milijonov evrov LeBron James: Na igrišču: 36,84 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 62,16 milijonov evrov | Skupaj: 99 milijonov evrov Canelo Álvarez: 84,24 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 8,42 milijonov evrov | Skupaj: 92,66 milijonov evrov Dustin Johnson: 87,41 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 4,37 milijonov evrov | Skupaj: 91,78 milijonov evrov Phil Mickelson: 89,01 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 1,78 milijonov evrov | Skupaj: 90,79 milijonov evrov Stephen Curry: 40,49 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 43,47 milijonov evrov | Skupaj: 83,96 milijonov evrov Roger Federer: Na igrišču: 80 tisoč evrov | sponzorske pogodbe: 79,7 milijonov evrov | Skupaj: 79,78 milijonov evrov Kevin Durant: 38,13 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 36,84 milijonov evrov | Skupaj: 74,97 milijonov evrov 38,13 milijonov evrov | sponzorske pogodbe: 36,84 milijonov evrov | Skupaj: 74,97 milijonov evrov

