Kdo bi si mislil?

Andy Murray ima z ženo Kim Sears štiri otroke. Nje in njunih otrok na teniški turneji praktično ne vidimo. Foto: Guliverimage Andy Murray je eden od mnogih igralcev na teniški turneji, ki ima že otroke. Škot ima z ženo Kim Sears štiri otroke. Medtem ko so otroci nekaterih igralcev, kot je na primer Stefan, sin Novaka Đokovića, veliki ljubitelji tega športa in uživajo tako v igranju kot tudi v gledanju, je Britanec priznal, da sin in tri hčerke najverjetneje ne bi poznali nobenega drugega teniškega igralca.

V oddaji ATP Tennis Radio Podcast je Murray odgovarjal na vprašanja navijačev. Eden izmed njih je vprašal, kdo bi bil poleg njega najljubši igralec njegovih otrok. Njegov odgovor je bil presenetljiv.

"Moji otroci ne poznajo nobenega teniškega igralca. Žal ne gledajo in ne spremljajo tenisa, zato težko odgovorim na to vprašanje." Murray je pozneje kljub temu odgovoril in se pošalil, da bi najverjetneje izbrali njegovega brata Jamieja Murrayja, ki blesti v igri dvojic.

Andy Murray še vedno išče stik s samim vrhom. Foto: Reuters

Že kar nekaj časa poskuša priti na sam vrh

Andy Murray, nekdaj prvi igralec sveta, se že kar nekaj časa poskuša doseči sam vrh svetovnega tenisa, potem ko se je vrnil po dolgotrajni rehabilitaciji kolka. Zadnji turnir serije ATP je osvojil leta 2019 v Antwerpnu.

V letošnji sezoni je največji uspeh dosegel na turnirju v Dohi, ko se je prebil v finale, kjer pa ga je premagal Rus Daniil Medvedjev. Sezone na pesku ni najbolje začel. Tako v Monte Carlu kot tudi v Madridu se je poslovil že v prvem krogu. Murray je na svetovni lestvici trenutno uvrščen na 52. mesto.

Preberite še: