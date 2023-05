Arina Sabalenka gladko v četrtfinale Madrida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belorusinja Arina Sabalenka, druga nosilka turnirja WTA 1000 v Madridu, se je zanesljivo prebila v četrtfinale. V osmini finala je s 6:3 in 6:1 premagala Rusinjo Miro Andrejevo, za preboj v polfinale pa se bo zdaj pomerila z nepostavljeno Egipčanko Majer Šerif. Ta je v osmini finala po hudem boju izločila Belgijko Elise Mertens.

V četrtfinale sta se prebili tudi Romunka Irina Begu in Grkinja Maria Sakkari. Ti se bosta v četrtfinalu pomerili med seboj.

Na moškem turnirju v španski prestolnici je že znanih šest od osmih parov osmine finala. To so Alcaraz – Zverev, Hačanov – Rubljev, Minar – Altmaier, Ćorić – Davidovich Fokina, Struff – Cachin in Karacev – Medvedjev.

Madrid, ATP masters 1000 (7.705.780 evrov): 3. krog:

Jan-Lennard Struff (Nem) - Dušan Lajović (Srb) 6:7 (2), 6:3, 6:3;

Aslan Karacev (Rus) - Alex De Minaur (Avs/16) 6:3, 4:6, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/2) - Aleksander Ševčenko (Rus) 4:6, 6:1, 7:5;

Pedro Cachin (Arg) - Frances Tiafoe (ZDA/9) 6:1, 7:6 (2); Madrid, WTA 1000 (6.933.175 evrov): Osmina finala:

Irina-Camelia Begu (Rom/31) - Ljudmila Samsonova (Rus/14) 6:4, 6:4;

Majar Šerif (Egi) - Elise Mertens (Bel/24) 6:4, 0:6, 6:4;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Mira Andrejeva (Rus) 6:3, 6:1;

Maria Sakkari (Grč/9) – Paula Badosa (Špa/26) 6:4, 6:4.

Preberite še: