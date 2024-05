Steber slovenske obrambe Jaka Bijol želi čim prej pozabiti na klubsko sezono, ko ga je pestila poškodba in se je do zadnjega z Udinesejem boril za obstanek v serie A. "V nogometu greš čez veliko ovir. Ta sezona je bila verjetno ena težjih v moji karieri." Bodo pa zato naslednji tedni toliko lepši, prvič bo igral na evropskem prvenstvu. "Vidi se konstantno delo, da smo toliko let že skupaj, da smo zgradili dobro ekipo in lahko to pokažemo tudi na evropskem prvenstvu."

Del sezone zaradi poškodbe Jaka Bijol ni igral. Foto: Reuters Eden ključnih mož v slovenski nogometni reprezentanci na letošnjem evropskem prvenstvu bo 25-letni Jaka Bijol. Branilec je pod vodstvom Matjaža Keka nepogrešljiv v prvi enajsterici, enako tudi v svojem klubu Udineseju. Za Korošca je bila sicer druga sezona v Vidmu precej stresna. Pozimi nekaj časa zaradi zlomljene kosti v stopalu ni igral. Kek je na sredinem druženju z novinarji dejal, da bo treba nanj v času priprav paziti. A Bijol ni zaskrbljen: "Zdaj že nekaj časa igram, nekaj tekem je že za mano. Tudi v reprezentanci sem že bil na prejšnjem zboru. O poškodbi ne razmišljam več."

Zadnji del sezone v Udineseju pa je izpustil drugi slovenski reprezentant te ekipe Sandi Lovrić, ki si je težje poškodoval stegensko mišico. Odtlej ni igral, je pa tudi on na pripravah na Brdu. Bijol verjame, da bo nared za Euro. "Ni lahko, ko se poškodba zgodi v nepravem času. A sem prepričan, da bo pripravljen."

Čim prej pa si Bijol želi pozabiti težak boj za obstanek v serie A. Zagotovili so si ga šele v zadnjem krogu, ko so z 1:0 premagali Frosinone. Končali so na 15. mestu, le dve točki pred 18. Frosinonejem, ki je izpadel. "Neka nova izkušnja v nogometu. V nogometu greš čez veliko ovir. Ta sezona je bila verjetno ena težjih v moji karieri. Več je bilo padcev kot pa vzponov. A na koncu nam je nekako le uspelo. Pozabiti jo je treba čim prej. Prepričan sem, da bo naslednje leto sezona rezultatsko uspešnejša." Tekmec je imel ob koncu sicer en lep strel na gol, a se je žoga dotaknila Bijolove noge. "Sam sem pogledal nazaj. Zdelo se mi je, kot da žoga potrebuje minuto, da pride do gola. Res je bilo olajšanje. Da se te žoga dotakne, da dobi malo odboja, potem pa samo čakaš, kam bo šla. Na srečo je šla ven in se je vse izšlo."

"Te sezone ne bi rad ponovil v nobenem slučaju"

Na polovici tekem serie A so remizirali. Foto: Guliverimage Tudi predsednik kluba Franco Soldati si v naslednji sezoni želi najmanj sredine razpredelnice. Je pa vprašanje, ali bo Bijol v ekipi sploh ostal. Pogodbo ima sicer podpisano do leta 2027. Ta četrtek je italijanska Gazzetta pisala, da se zanj zanima Inter. Bil naj bi tudi na radarju Napolija. "Bomo videli. Nikoli ne veš, v nogometu se stvari hitro spreminjajo. V Udineseju mi je sicer lepo. Ta sezona je bila zame zelo težka in je res ne bi rad ponovil v nobenem slučaju. Naš predsednik pa je najprej velik navijač kluba in nato šele predsednik. Ima svoje poglede in tudi spoštovanje ekipe. Videli smo, koliko obstanek pomeni tudi njemu. Bili smo veseli tudi zanj, da nam je uspelo," je bil v pogovoru s slovenskimi novinarji odkrit Bijol.

Zadnji mesec se je učil od Cannavara

Fabio Cannavaro je Udinese prevzel konec aprila. Foto: Guliverimage Konec aprila so v Vidmu menjali trenerja. Poslovil se je Gabriele Cioffi, prišel pa je legendarni italijanski reprezentant Fabio Cannavaro, ki je kot osrednji branilec navduševal v dresih Napolija, Parme, Interja, Juventusa in madridskega Reala. Jaka igra na podobnem položaju in je od njega kar črpal znanje. "Veliko, veliko. V teh treh, štirih tednih lahko veliko odneseš od njega, če ga dobro poslušaš. Res ima poseben in močan karakter. Dober trener je, veliko dela vsakodnevno, da bi bila ekipa boljša. Če ne bi poslušal njega, ne vem, koga bi. Upam, da bo ostal tudi naslednje leto." Pod njegovim vodstvom niso izgubili, v zadnjih petih krogih so dvakrat zmagali in trikrat igrali neodločeno.

"Zadovoljni, če bomo pokazali navdihnjeno Slovenijo"

Sredin prvi trening na Brdu pri Kranju Foto: www.alesfevzer.com Prav remiji so bili Udinesejeva zgodba sezone. Na 38 tekmah so jih zbrali kar 19. In zato so se borili za obstanek. V dresu reprezentance bo na treh tekmah evropskega prvenstva proti Danski, Srbiji in Angliji neodločen rezultat vreden precej več. "Predvsem upam, da bomo dobro videti na zelenici in se bomo predstavili v dobri luči. Rezultat sicer je najpomembnejši, a bomo vsi najbolj zadovoljni, če bomo pokazali dobro in navdihnjeno Slovenijo. Prepričan sem, da bo dal vsak sto odstotkov. To sploh ni vprašanje. Pomembno pa je, da bomo pokazali dobro igro. Smo jo že in na tem lahko gradimo. To bo na koncu najpomembnejše. Z dobro igro pa pridejo rezultati. Lepo bo videti, če bomo dobili kakšnega pozitivnega. In prepričan sem, da ga bomo."

S pomočjo deset tisoč slovenskih navijačev na vsaki od tekem bo gotovo nekoliko lažje. Za vstopnice je bilo sicer iz Slovenije več kot sto tisoč prijav. "Da je zmanjkalo vstopnic, me ni presenetilo. Da pa je bilo povpraševanja še toliko več ... Te številke so res velike. Mislim, da bo šlo v Nemčijo tudi še kar nekaj ljudi brez vstopnic. Zelo lepo, da imamo tako podporo. Upam, da jim bomo vse skupaj tudi vrnili."

"Dolgo smo gradili, da smo prišli do uspehov"

Veselje ob uvrstitvi na Euro 2024 Foto: www.alesfevzer.com Bijol za člansko reprezentanco igra od oktobra 2018 (mesec pozneje se je na selektorsko mesto vrnil Matjaž Kek), zbral je 47 nastopov in dosegel en gol. "Veliko je bilo težkih trenutkov, veliko smo prestali. Zato je zdaj še toliko lepše, ko se enkrat vse sestavi. Dolgo smo gradili, da smo prišli do uspehov. To je uspeh vseh skupaj. Vidi se konstantno delo, da smo toliko let že skupaj, da smo zgradili dobro ekipo in lahko to pokažemo tudi na evropskem prvenstvu."

Na prvenstvu stare celine Slovenija ni igrala že 24 let, 14 let pa mineva od zadnjega velikega turnirja za slovensko reprezentanco. Pod vodstvom Matjaža Keka je leta 2010 igrala na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Večina zdajšnjih reprezentantov je takrat začenjala svojo nogometno zgodbo. Jaka je imel takrat 11 let. "Nekaj se spomnim. To so bili naši idoli, ki si jih gledal z velikimi očmi. Vedno je bilo lepo spremljati tiste tekme reprezentance. Spomnim se, kako smo bili jezni, ko ni šlo, ko bi skoraj izpadli iz skupine. Prepričan sem, da je tudi zdaj za otroke nekaj lepega, da bodo lahko gledali svojo reprezentanco na evropskem prvenstvu."

Stavi na Dallas, a sredi noči se ne bo zbujal

Tudi Bijol je navdušen nad Luko Dončićem. Foto: Guliverimage Že nekoliko prej pa bo Slovenija spremljala košarkarskega asa Luko Dončića v finalu lige NBA. Selektor Kek je dejal, da svojim nogometašem ne bo prepovedal, da se zbujajo ob 2.30 zjutraj in tudi oni gledajo košarko. Bijol ni za zgodnje vstajanje. "O, ne, tega pa nisem zmožen. Jaz raje zjutraj pogledam vrhunce, preden vidim rezultat. Mislim, da kar doživiš tekmo, kot pa da se zbudiš, potem pa še s tistimi minutami odmora vse predolgo traja." Če se bo finale lige NBA zavlekel na sedem tekem, bo sedma dan pred tekmo nogometašev z Anglijo. "Mislim, da so sposobni iti do konca. Zakaj pa ne. Imajo super ekipo," tudi naš koroški nogometni branilec verjame v Dallas Mavericks.