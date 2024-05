Kek odkrito o Iličiću in izboru 26: Upam, da me bo od viška bolela glava #video

Prvi trening na Brdu pri Kranju Foto: www.alesfevzer.com Na pripravah imate 30 nogometašev. Zakaj več? Koliko bo stresa pri izboru 26 za prvenstvo?

Če bolje spremljate, veste, da v nekaterih državah še igrajo. MLS, norveško prvenstvo, Švicarji so se izmislili, da igrajo pokal tri dni pred prvenstvom. Že zato ni tukaj 30 igralcev, ampak 27. Žugelj, Brekalo in Celar pridejo šele po klubskih obveznostih. Velik vprašaj je poškodba Lovrića, ki je individualno že nekaj časa treniral v Vidmu. Naredili smo kontrolno magnetno resonanco, zdravniki bodo to pregledali in nam predstavili stanje. V Stožicah je včeraj sicer del treninga že treniral z ekipo. Težave, ki sicer niso resne, ima Stojanović. Modro bo treba odreagirati pri Bijolovi poškodbi, ki je sanirana, tako da je že igral v stresni končnici serie A, a še čuti nekaj posledic poškodbe. In morali bomo biti zelo, zelo pazljivi. Tukaj imamo še štiri vratarje, ki se morajo malo pomeniti med sabo. Res gre za nekaj, kar bo zame stresno. Ko se moraš odločiti, kdo gre in kdo ostane doma. Jaz upam, da bo to moja odločitev in ne odločitev zaradi kakšne poškodbe. To bi mi lahko povzročilo težave. Nekateri pravijo, da so posamezniki tu po starih zaslugah. Nekateri so imeli za sabo zelo dobre sezone, polsezone. V karieri me je vodilo prepričanje, da mi marsikatero informacijo da trening, da je treba vedno gledati skozi prizmo ekipnega učinka in da Slovenija ne pomeni enega igralca. Slovenija pomeni ena ekipa, ena samozavest, optimizem od fantov, da se lahko v Nemčiji nekaj naredi. In da se to odrekanje po koncu naporne sezone usmeri v to, da pridemo do pozitivnega rezultata. Nogomet je nepredvidljiv, marsikdo je pričakoval kakšno drugo ekipo na evropskem prvenstvu, a zdaj smo mi udeleženci. Na nas je, da izkoristimo idealne pogoje in se dobro pripravimo.

Nima nihče za samoumevno, da je že v kadru za prvenstvo?

Ne, to ne. Hierarhija obstaja. To je tudi logično v neki ekipi, da so nosilci znani. To so si na igrišču tudi izborili. Veliko pomeni tudi standardizacija, ki bo pomenila tudi kakšen avtomatizem več, kar se bo pokazalo tudi v kvaliteti naše igre. Imamo pa zdaj kakšen trening več, tudi dve pripravljalni tekmi, to pomeni, da lahko v miru treniramo. Bom pa zahteval, da na začetku treniramo na zelo visoki ravni. Da se dobro pripravimo. Danska, Srbija in Anglija niso nasprotniki, kjer bi si lahko dovolili, da smo videti kot proti Malti.

Josip Iličić je nazaj. Foto: www.alesfevzer.com Po dveh letih in pol je zraven tudi Josip Iličić. Kakšna ideja stoji za tem, kakšen imate načrt z njim?

Prevečkrat v slovenskem športu poudarjamo, koliko je kdo star. Pozabimo pa na učinek na igrišču. V spomladanskem delu je bil dejansko dobro videti. Bodo nekateri rekli, da smo v slovenski ligi. A tudi Elšnik in Karničnik igrata v slovenski ligi, pa vsi mi dobro vemo, kaj pomenita za slovensko reprezentanco. Ne gre za stare zasluge. Hierarhija reprezentance je postavljena. Tako za njega in za ostale se ve, kaj se išče v reprezentanci. Da bi se bal, da se bo zrušilo vzdušje, kot so se nekateri spraševali ali govorili. Če bi se jaz tega bal, potem kot selektor ali trener nimam tu česa iskati. Hierarhija se ne ruši s kakšno potezo, ki je drugačna od pričakovanj, ampak je to lahko le dodatna kvaliteta, nepredvidljivost. Če si bo Josip Iličić to zaslužil skozi priprave, treninge. Meni je pomembno, da je on zdrav. In to sem že velikokrat povedal in to še enkrat poudarjam: Slovenija si ne more privoščiti, da bi se na lahek način odrekla kogarkoli, ki želi igrati za slovensko reprezentanco. V ta kontekst je ves čas mojega drugega mandata spadal Kevin Kampl, da njegovo telo ne zdrži več vseh teh naporov. Jaz moram to sprejeti. Moje osnovno vodilo je, da si igralci želijo, da želijo igrati za grb, za zastavo, za himno, za vse nas v Sloveniji.

Sta imela z Josipom pred objavo seznama kakšen osebni sestanek?

Iz zaupljivih virov so nekateri sporočili, da sva se sestala v Mariboru. Zdaj, s kom se jaz vse sestajam in s kom ne, vam ne bi razlagal, ker bi bilo potem dolgo tukaj. Sodi v popolnoma paket, ki se imenuje slovenska reprezentanca, je eden izmed kandidatov za odhod na evropsko prvenstvo tudi Josip Iličić.

V ekipi je tudi Luka Zahović. Foto: www.alesfevzer.com Vrnili so se tudi Matevž Vidovšek, Miha Zajc, Luka Zahović, tudi Adrian Zeljkovič in Žan Zaletel z akcije v ZDA. Ali njih čaka več dokazovanja?

Ve se, kdo je vlekel reprezentanco skozi kvalifikacije. Ne moreš odvrniti pogleda od dobrih iger. Jaz bi jih vzel vseh 30 oziroma še deset zraven. Ampak 26 je 26. Še enkrat: upam, da bo to moja odločitev, odločitev štaba, da me bo od viška bolela glava in ne bo to pogojeno s kakšno poškodbo. Imamo nekaj igralcev, ki so tu nekje na meji in je treba paziti. Pred nekaterimi so še leta in leta. Jaz smatram našo reprezentanco za zelo mlado in perspektivno. Široke možnosti še imajo, sploh ta udarni del, ki se je izoblikoval skozi zadnje kvalifikacijske tekme, tudi skozi dobro igro proti Portugalski. Jasno pa je, da zagotovo ne bo lahko nekoga poklicati k sebi in mu povedati, da ne gre na evropsko prvenstvo. Če slučajno kdo misli, da so to samo besede hvala lepa, nasvidenje. Pri meni ni tako.

Ste bili veseli, da so seznam razširili s 23 na 26 nogometašev?

Jaz sem že nekaj časa vedel, da se bo to zgodilo in se s tem nisem ukvarjal. Meni je bilo pomembno, da gredo lahko vsi na klop. Saj mi je dosti težje povedati dvema, da gresta na tribuno, kot pa določiti prvih 11. Sem selektor, trener, sem pa tudi človek, ki je vse to že dal skozi. Predpogoj uspešnosti pa je dobra komunikacija in to obojestranska.

Ko prestopijo belo črte, gre zares. Foto: www.alesfevzer.com Načrt priprav, intenzitete dela.

Vesel sem, da so, kar so pokazali, tisti, ki so bili v procesih individualnih treningov, na najvišji možni ravni. Je pa težava, da se je za nekatere sezona končala že 10. maja, na primer v serie B, nekateri pa bodo z obveznostmi končali šele tretjega junija, kar pomeni, da na njih za prvo pripravljalno tekmo z Armenijo sploh ne morem računati. Kar pa se tiče treningov, me zanima Slovenija, ki bo najprej tekalno na najvišji možni ravni. Ker potem mislim, da imamo možnosti. Če imamo v glavi problem s fiziko in se moramo potem prilagajati s postavitvijo, ker smo slabo fizično pripravljeni, bomo hitro v težavah. Je pa treba biti tukaj preudaren, da bo dovolj regeneracije po fizičnih napornih, ki so jih imeli tudi v klubskih sezonah. Potem pa pride še nenormalen motiv, ki ga bodo vsi imeli, da bi se dokazali tudi na evropskem prvenstvu. In tukaj je treba najti pravo mero doziranja, saj lahko tudi preobremenitev da kakšno težavo več. Je pa dejstvo, da se sprehajali tukaj po Brdu ne bodo. To pa zdaj nekateri že vedo.

Kaj bo najpomembnejše na teh dveh pripravljalnih tekmah?

Na prvi tekmi ne bo nekaterih igralcev, se pravi, se že odpira možnost za koga drugega. Vsaka minuta treninga in tekme nam pride prav, da potrjujemo, da delujemo kot na nek klubski način z vidika igranja in treniranja. Nasprotniki so izbrani tudi zaradi njihovega načina igranja. Razmišljanje v pripravi na to evropsko prvenstvo nosi poskus različnih taktičnih različic, v taktiki igranja z igralcem manj ali z neko drugo postavitvijo, ko se kaj zgodi na igrišču. Jasno pa je, da te pripravljalne tekme ne smejo nositi razmišljanja, da se ne bi kaj zgodilo, ker potem se običajno kaj zgodi. To so tekme prestiža, potrjevanja, prepoznavnosti v nogometnem svetu. Dobro je, da obe tekmi igramo doma, da nam ni treba potovati. Jaz upam, da bodo Stožice polne. Igrišče ni ravno bajno. Prepričan sem, da nam bosta obe tekmi prišli prav v kvalitetni pripravi za evropsko prvenstvo.

Kaj vam pove in da ta pogled na toliko kamer, toliko novinarjev?

Nekaj časa sem delal v tujini, a že meni, ki imam najraje nogomet, je šlo zelo na živce, da nas ni zraven. In jaz ob vsem spoštovanju do vseh ostalih slovenskih športnic in športnikov, sem vedno pogrešal nogomet. In zdaj smo mi tu. To pomeni, da smo vas na nek način sprovocirali, da ste se pripeljali na Brdo. Začetek je dober, začetek je dober. Meni so kamere izziv, ne pritisk. Meni je druženje z vami vedno nek izziv. Se pravi, da smo nekje, da nekoga zanimamo. Pa bo prišla še predsednica, predsednik, pa mogoče še kdo iz parlamenta. Evo nas, evo nas! Odgovornost je pa velika. Tudi tega ne smemo pozabiti. To vse skupaj pomeni tudi odgovornost. Ne moreš zdaj reči, da bo, kar bo. Ne, ne. To nosi svoje zadovoljstvo, ampak tudi svojo odgovornost.

Ta mesec boste veliko skupaj. Katere izkušnje iz 2010 boste uporabili?

Vaš kolega mi je že rekel, naj pustim zdaj rezultate, mogoče je najpomembneje, da ne pridete iz Nemčije skregani. To slovensko kreganje visi že nad tretjo generacijo. Izkušnje iz Afrike so neverjetne, saj sem imel skupino igralcev, ki je od prve sekunde vedela, kaj hočejo, ki je naredila ogromno za dobro slovenskega nogometa na nek svoj način. Zdaj imamo drugo garnituro, druge modele. Predolgo smo čakali na ta velik dogodek, da bi zdaj vlekli vzporednice, primerjave. Jaz jim bom pustil, da bojo stvari poskušali reševati na svoj način. Moje mišljenje je, da so popolni, izredni in ta njihova povezanost je odlična in to lahko pomeni velik adut za Slovenijo. Da lahko gre v nasprotno smer, smo se pa tudi že naučili.

Tudi Šeško ima za sabo odlično sezono. Foto: www.alesfevzer.com Nekateri fantje imajo za sabo odlično sezono, tudi lovorike. Koliko lahko ti nasmejani obrazi dajo reprezentanci?

Konec klubskih sezon vedno nosi zadovoljstvo in razočaranje. Pozitivna energija je vedno lahko dodaten kanček v mozaiku dobrega razpoloženja in optimističnega pogleda. Potem lahko dodamo še nekatere bombastične napovedi prestopov in nekatere zadeve, ki se odvijajo v tišini. To je danes del nogometa. In vse to je treba spraviti v nek red, hierarhijo in spoštovanje, kjer pa je na vrhu samo reprezentanca Slovenije. Vse ostalo pri meni ne pride v poštev in upam, da me ne bo kdo pripravljal v položaj, v katerem se bo opekel.

Nova Benijeva pričeska Foto: www.alesfevzer.com Benjamin Šeško je odlično končal sezono v Leipzigu, kaj to pomeni za njegovo nastope na Euru?

Nadaljeval je malo slabše, z mojega zornega kota. Ker s tako frizuro, kot je danes prišel, smo že v težavah. Nimamo take markirke, ki ne bi odsevala ... Beni je del ekipe, del ekipe, ki ga je sprejela in mu dala možnost, da pokaže vso svojo kvaliteto. Jasno je, da bi bil nor, če ne bi bil vesel njegove sezone v Leipzigu. Dovolj smo bili strpni, da smo ga dočakali. Hvala Leipzigu, hvala kolegu Roseju, o katerem imam zelo dobro mnenje. To je kvaliteta pravilnega doziranja, prezentacije. Govorim samo o igrišču, ostalo me ne zanima. Jaz upam, da bo to svojo kvaliteto pokazal tudi v reprezentanci. Je pa jasno, da tudi on potrebuje soigralce. Blizu ima enega, s katerim sta odlično delovala skozi kvalifikacije. Tudi včeraj, ko sem ju videl po dolgem času na treningu, se mi je začelo kar smejati. Tukaj Šporar nosi velike kvalitete. Tako kot vsi ostali je Beni Šeško kamenček v mozaiku ekipe.

Na Brdu imate dobre pogoje za priprave, kako bo v Wupertalu?

Eni od vaših kolegov so tam že bili in so dvigovali uteži. Tista slika je bila izkrivljena. Boljše bo vse skupaj. Dan odprtih vrat ob prihodu v Nemčijo pomeni, da boste dobili pravo sliko, kje bo bivala naša reprezentanca, kje se bomo pripravljali. Ničesar ne skrivam. Prepričan sem, da bomo tam našli, kar bomo potrebovali. To je nek mir, kvalitetno okolje, nič spektakularnega, nobenih šest, sedem zvezdic, ampak primerljivo temu, kar imamo tu na Brdu. In jaz trdim, da imamo tu na Brdu ene izmed najboljših pogojev, ki jih imaš lahko kot selektor ali igralec v reprezentančnem okolju.

Na treningu sta jih obiskala tudi predsednik zveze Radenko Mijatović in predsednik vlade Robert Golob. Foto: www.alesfevzer.com Z Anglijo ste že igrali tesne tekme, kaj to pomeni za samozavest?

Anglija je ena izmed reprezentanc, ki jo jaz smatram med favorite tega evropskega prvenstva. A do Anglije je še zelo daleč. Najprej bomo skozi treninge pripravili podlago za Armenijo, pa za drugo pripravljeno tekmo, nato bomo šele začeli razmišljati o nasprotnikih na prvenstvu. Način priprave je ustaljen, nič ne bomo menjali, ne bomo dodajali novih analitikov. To se sicer v sodobnem nogometu vedno bolj upošteva, a če večino pozornosti posvetiš nasprotniku, pri sebi pa nimaš urejenih stvari, lahko prideš do težav. Jaz se bom zato najprej ukvarjal z dobrimi zadevami, ki jih bomo skušali še utrditi, in s slabimi, ki jih moramo popraviti. Mi smo na zadnjem terminu igrali proti Portugalski, kar je bilo lepo gledati, a smo tri dni prej igrali tudi proti Mlati, kar pa ni bilo tako dobro videti. Zavedanje objektivne kvalitete in odgovornosti je ta čas zelo priporočljivo, ko vlada neka evforija. Končno smo jo sprožili. V tem moramo uživati, ne pa si delati pritiska. Zavedati pa se moramo odgovornosti, biti dovolj samokritični in dovolj samoobjektivni.

Fotogalerija 1 / 16 / 16

Pa Srbija?

Zdaj reprezentanc ne bom seciral. Vse to so tekme proti na papirju boljšim reprezentancam. Proti vsem smo že igrali in dokazali, da z njimi lahko igramo. Predvsem brez strahu in pritiska, ampak z uživanjem v trenutku, ki smo si ga zaslužili. So pa to bolje rangirane reprezentance. Slovenija je za večino avtsajder v tej skupini, kar pa je lep izziv in dodaten motiv.

Prednosti Slovenije?

To boste morali vprašati nasprotnike. Jaz se ne bom hvalil, pa tudi ne morem povedati, kar mogoče zanima koga drugega. Slovenija je na svoj način prišla do tega prvenstva, enkrat boljša, drugič slabša. Dejstvo pa je, da imamo ogrodje ekipe, ki je dovolj mlado. Če gledaš druge reprezentance, smo še relativno zeleni po številu nastopov. A pozabite leporečje: mladi, atraktivni, napadalni. Mene zanima rezultat, kako bomo videti v obnašanju in tudi pragmatičnost, za katero neradi slišite, je ena izmed velikih kvalitet naše reprezentance.

Poglejte še nekaj utrinkov s sredinega treninga v NNC Brdo (vir: STA):

Tudi Kek spremlja Luko Dončića. Foto: Reuters Ste tudi vi neprespani zaradi Dončića? Kakšna bodo pravila, če pride Dallas v finale?

Danes sem bil razočaran, ker sem mislil, da bo vse rešeno in bom imel težavo manj. Jaz nisem selektor, ki ima rad vpliv na individualne navade igralcev. Ne hodim po sobah, ne štejem, če kdo spije kakšno pivo več ali manj. Ob tej svobodi lahko zahtevam od njih določeno odgovornost. O tem mi govorijo izkušnje. Če bo kdo pogledal to tekmo, ve, kdaj bo trening in mene zanima samo tisti trenutek, ko stopijo čez magično belo črto nogometnega igrišča. Takrat pa so moji. Takrat pa ne pustim dihati v nekem drugem ritmu, kot sem si ga s strokovnim štabom zastavil. Jaz samo upam, da bo uspelo, jaz navijam za Dallas. Mogoče kdo navija za koga drugega.

Sprožili so val evforije. Foto: www.alesfevzer.com So Pogačar, Dončić in drugi uspehi slovenskih športnikov za vas kot nek izziv, da ste uspešni tudi vi?

Tukaj pridemo do tistega, upam, da to razumejo tudi vsi ostali: nogomet je nogomet v neki športni hierarhiji. Mi se zavedamo, da bomo zelo težko evropski prvaki ali pa prišli do olimpijske kolajne. Ampak ko se zavrti nogometna žoga, se zavrti ves svet. To ne pomeni, da mi gledamo postrani nekoga, ki ima možnost osvajati olimpijske, svetovne kolajne. A jaz samo upam, da smo polnopravni del slovenske neverjetno uspešne športne zgodbe. To navduševanje in ta reakcija vseh naših navijačev je tudi neka nagrada. Mi vemo, kje smo rangirani, nimamo devet tisoč točk na svetovni lestvici. Tako je. Zaradi te fraze najpomembnejša postranska stvar na svetu se ne počutimo bolj pomembni, veseli smo le, da smo končno zraven z uspehom in ne čim drugim.

Je število zanimanja Slovencev za vstopnice največja zmaga te reprezentance?

Ne morem se zadovoljiti s tem, da smo sprovocirali navijače, da so začeli klikati in iskati vse možne veze, da pridejo do vstopnic. Jaz se s tem ne morem zadovoljiti. Prepričan sem, da se tudi fantje ne bodo. Jaz bom vesel šele, če bodo ti navijači v Nemčiji veseli, da bodo imeli razlog, da se veselijo pozitivnega rezultata. Za enkrat je to le izziv. Potrebujemo torej še neko potrditev.