Evropsko prvenstvo v nogometu se je letos v Nemčiji začelo 14. junija, ko sta se v Münchnu na uvodnem dejanju pomerili Nemčija in Škotska. Natanko mesec dni pozneje se bo v Berlinu odločalo o evropskem naslovu. Slovenija je v skupini C odigrala tekme 16. julija v Stuttgartu proti Danski (1:1), 20. julija v Münchnu proti Srbiji (1:1) in 25. junija v Kölnu proti Angliji (0:0). Čaka jo zgodovinski nastop v osmini finala, v ponedeljek prvega julija ob 21.00 bo igrala s Portugalsko.