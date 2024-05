Vsi na Euru jih imajo, le Slovenija ne

Pred evropskim nogometnim spektaklom, ki bo nemške stadione polnil od 14. junija do 14. julija, ne manjka podrobnejših predstavitev udeleženk. Že tradicionalno se navajajo tudi podatki o tem, kateri vzdevek se je določene reprezentance najbolj oprijel. Omenjena rubrika je zapolnjena pri vseh udeležencih, izjema je le Slovenija. Prostor, namenjen vzdevku reprezentance, je še vedno prazen.

Evropski naslov bodo letos v Nemčiji branili Azzurri. Italijani tradicionalno nastopajo v modrih dresih. Zakaj so navezani ravno na to barvo? To izveste v spodnjih vrsticah. Foto: Reuters

Če bodo na primer pri naših tekmecih v skupini C odmevale zgodbe o angleških treh levih, danskih rdeče-belih in srbskih orlih, bo pri Sloveniji drugače. V obdobju, ko žanje uspehe Matjaž Kek, se je v medijih oprijel naziv Kekova četa, takšnega vzdevka, ki bi predstavljal nekaj več, ne bi bil vezan na določenega selektorja in bi ga za svojega sprejela večina navijačev, tako kot je v tujini primer pri Azzurrih, Elfu, Vatrenih, Les Bleus, Oranju, La Roji in še kom, pa še ni bilo.

Ko je Slovenija nazadnje nastopila na velikem tekmovanju, pisalo se je leto 2010, smo na Sportalu s pomočjo vseobsežne akcije potipali razmišljanje tako stroke kot tudi navijačev ter iskali najbolj primeren vzdevek. Največ glasov so zbrali Kekci. Zmagovalni predlog pa se ni nikoli prijel. Prevladalo je mnenje, da je bolje, da sploh ni vzdevka, kot pa da bi se ga izbralo na silo. Čaka se zgodovinski trenutek, ko bi se to zgodilo spontano. Kdo ve, morda pa se kaj takšnega nogometašem v slovenskih dresih obeta to poletje v Nemčiji.

Kekci, Triglavski tigri, Trigiji, Krpani ...

Žalost slovenskih navijačev po zadnji tekmi na velikem tekmovanju, ko je Kekova četa leta 2010 na jugu Afrike izgubila proti Angliji (0:1) in za las ostala brez osmine finala SP. Foto: Vid Ponikvar Je pa res, da Slovenijo podobno kot na jugu Afrike znova vodi selektor Matjaž Kek, tako da podobnost vzdevka, literarnega junaka Josipa Vandota in imena 62-letnega Mariborčana kar bode v oči.

Strokovna komisija, sestavljalo jo je deset imen iz sveta slovenskega nogometa in širše, je leta 2010 za najboljše prepoznala deset predlogov za vzdevek. Ko so glasovali še navijači, je bil za najboljšega proglašen predlog Kekci. Tik za njim so se po seštevku glasov uvrstili Triglavski tigri, na lestvici pa so sledili Trigiji, Krpani, Panterji, Janezi, Fantje, Karantanci, Lipicanci in Kurenti.

Slovenska nogometna reprezentanca tako še čaka na vzdevek. Kakšne pa ima preostalih 23 udeleženk evropskega prvenstva v nogometu? Sprehodite se skozi seznam po skupinah.

Skupina A: Madžarska – Magyarok, Nemzeti Tizenegy Vzdevek Madžarske se nanaša na etnično skupino, ki izvira s tega ozemlja. Bleščeča ekipa, ki jo je v petdesetih letih vodil izjemni Ferenc Puskas, je dobila tudi angleška vzdevka Magical Magyars (Čarobni Madžari) in Marvellous Magyars (Čudoviti Madžari). Nemčija – Nationalelf , DFB-Elf, Die Nationalmannschaft, Die Mannschaft Leta 2015 je bila nemška izbrana vrsta preimenovana v Die Mannschaft. Njen nekdanji napadalec Oliver Bierhoff je namreč dejal, da nova oznaka ponazarja ustvarjalnost, kakovost, spoštovanje in pošteno igro – vrline, za katere se ta ekipa tudi zavzema. Nemčija bo imela na Euru prednost, saj bodo tekme potekale na njenih tleh. Foto: Guliverimage Škotska – The Tartan Army Tartan velja za tradicionalni škotski vzorec. V različnih barvnih kombinacijah se uporablja kot nekaj, kar predstavlja različne klane po državi. Švica – A-Team, Nati, Rossocrociati Glede na to, da ima Švica kar štiri uradne jezike, so se odločili za nekaj preprostejšega. Svojo reprezentanco imenujejo A-Team ali pa Nati. Tretja, italijanska beseda pa se nanaša na njihovo zastavo – rdeč križ na beli podlagi.

Skupina B:

Albanija – Kuqezijte, Shqiponjat/Shqipet

Prva beseda v prevodu pomeni rdeče-črni in simbolizira barvi albanske zastave, druga pa orla, ki je eden od državnih simbolov Albanije. Potezo prekrižanih rok, ki simbolizira orla, albanski igralci včasih uporabljajo ob proslavljanju zadetkov.

Hrvaška – Vatreni, Kockasti

Hrvaški pisatelj Josip Prudeus je izraz ognjeni prvič skoval leta 1996, ko je napisal nogometno himno 11 vatrenih. Drugi vzdevek, Kockasti, pa se sklicuje na rdeče-belo šahovnico, ki je sestavni del hrvaškega grba.

Hrvati na navijaških športnih obeležjih prisegajo na rdeče-bele barve in kockaste drese. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Italija – Gli Azzurri, La Nazionale

Italijansko trobojnico sestavljajo zelena, bela in rdeča. Zakaj se torej moštvo imenuje Modri? Vse skupaj je ponovno povezano z zgodovino in sega v čas savojske kraljevske hiše, ki je pred 150 leti združila narod.

Španija – La Roja, La Furia Española

Težko priigrane srebrne medalje na olimpijskih igrah leta 1920 se je prijel vzdevek Španska furija predvsem zaradi prepoznavnega agresivnega sloga in rdečih majic. V zadnjih letih pa je bolj priljubljen vzdevek La Roja, ki se uporablja predvsem od generacije, ki je navduševala s svojo prepoznavno "tiki-tako".

Skupina C: Anglija – Three Lions Angleški grb prikazuje tri leve, obkrožene z desetimi vrtnicami Tudor, tradicionalnimi heraldičnimi znaki Anglije. Legende pravijo, da gre za spodbudo vojakom že od 12. stoletja, ko je vladal Rihard Levjesrčni, od takrat pa imajo kraljevi kraji vsakega angleškega monarha tri leve. Po 14 letih se bodo na velikem nogometnem tekmovanju znova srečali slovenski in angleški navijači. Foto: Vid Ponikvar Danska – De Rød-Hvide, Danski dinamit "We are red, we are white, we are Danish Dynamite," se glasi refren pesmi za Euro 1984, ki ga je posnel športni novinar Gunnar 'Nu' Hansen. Danska zastava, bel križ na rdečem polju, znana kot Dannebrog, navdihuje tudi njihov vzdevek Rød-Hvide. Slovenija – brez vzdevka Srbija – Orlovi Vzdevek izhaja iz simbola orla v grbu srbske zastave.

Skupina D:

Avstrija – Das Nationalteam, Unsere Burschen

Avstrijska vzdevka sta dokaj jasna. V prevodu pomenita nacionalna ekipa in naši fantje.

Francija – Les Bleus

Vzdevek Modri izhaja iz modrih majic in levega dela francoske trobojnice. Modra je prav tako globoko zasidrana v francosko zgodovino.

Oranžna barva ima v nizozemskem nogometu mogočen in zelo prepoznaven pomen. Foto: Getty Images

Nizozemska – Oranje, Clockwork Orange

Oranžna barva simbolizira nizozemsko kraljevo družino, hišo oranžnih. Vzdevek zato v dobesednem prevodu pomeni oranžni, kakršna je tudi barva njihovih dresov. Drugi, redkejši vzdevek pa sega v čas, ko je na zelenicah blestel Johan Crujiff, ko je Nizozemska igra tekla "čisto kot ura".

Poljska – Biało-czerwoni

Poljski vzdevek sovpada z njihovim grbom orla belorepca na rdečem ščitu, ki se pojavlja tudi na njihovih dresih. Seveda pa gre tudi tu za barvno kombinacijo zastave.

Skupina E Belgija – De Rode Duivels, Les Diables Rouges, Die Roten Teufel Po derbiju leta 1905, ko sta se udarili sosedi Belgija in Nizozemska, so nizozemski mediji poročali, da so nekateri belgijski nogometaši "delali kot hudiči". Kmalu so, tudi zaradi svojih rdečih dresov, postali znani kot Rdeči hudiči, zgoraj pa najdete prevod te besedne zveze v vse tri uradne jezike Belgije – nizozemščino, francoščino in nemščino. Rdeči hudiči stiskajo pesti za belgijske nogometaše. Foto: Reuters Romunija – Tricolorii Beseda v prevodu pomeni tribarvni – tako kot je tribarvna tudi romunska zastava. Slovaška – Sokoli, Repre Slovaška nogometna zveza se je leta 2015, ko je iskala simbol, ki bi odražal državno tradicijo, odločila, da so pronicljivost, hitrost, spretnost in divjost sokola prav tako ključne lastnosti njihovih najboljših nogometašev. Ukrajina – Synio-Zhovti ali Синьо-жовті Modra in rumena sta nacionalni barvi Ukrajine. Barvi, ki na zastavi zasedata vsaka svojo polovico, predstavljata nebo in polja žita.

Skupina F

Češka – Národní tým, Naši

Obstaja tudi skrajšana različica prvega vzdevka – Nároďák. Naši pa predstavlja vez s češko navijaško bazo.

Gruzija – Jvarosnebi, Erovnuli Nakrevi

Jvarosnebi v prevodu pomeni križarji in ima zgodovinski pomen. Legenda namreč pripoveduje o križarjih, ki so pred 800 leti zapustili Francijo in se ločili od glavne vojske, korakali skozi Turčijo in Armenijo ter se naselili v gorah Velikega Kavkaza v Gruziji. Erovnuli Nakrevi pa je prevod besed nacionalna ekipa.

Navijači Gruzije bodo letos prišli na svoj račun, saj bodo prvič spremljali ljubljence na velikem nogometnem tekmovanju. Foto: Reuters

Portugalska – A Seleção, Seleção das Quinas

Seleção das Quinas ponazarja pet modrih ščitov na portugalskem grbu.

Turčija – Ay-Yıldızlılar, Bizim Çocuklar

Turški vzdevek izhaja iz elementov njihove zastave. Polmesec in bela zvezda na rdeči podlagi segata še v čas otomanskega imperija. Bizim Çocuklar pa v dobesednem prevodu pomeni naši otroci in predstavlja zelo priljubljen ključnik na družabnih omrežjih.