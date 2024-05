Angleški selektor prečrtal kar nekaj zvezdnikov

Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate je objavil razširjen seznam 33 igralcev, med katerimi bo izbral končnih 26 nogometašev, ki se bodo na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini merili s Slovenijo, Srbijo in Dansko. Na seznamu med drugimi ni Marcusa Rashforda (Manchester United), Jordana Hendersona (Ajax), Jadona Sancha (Borussia Dortmund) in Reecea Jamesa (Chelsea).

Otočane je najbolj presenetil izostanek Marcusa Rashforda, dolgoletnega zvezdnika Manchester Uniteda, Jordana Hendersona, ki je v reprezentanci debitiral že leta 2010, letos pa se zaradi želje, da bi vendarle zaigral na Euro, iz Savdske Arabije vrnil v Evropo (Ajax), ter Jadona Sancha, ki se je spomladi vrnil v tekmovalni ritem in z Borussio Dortmund uvrstil v finale lige prvakov. Tam se bo pomeril proti rojaku in nekdanjem soigralcu pri rumeno-črnih Judu Bellinghamu (Real Madrid), ki pa je za razliko od posojenega nogometaša Uniteda prejel vpoklic selektorja.

Jadon Sancho ne bo zaigral na Euru, ki bo potekal na stadionih, katere pozna še kako dobro. Foto: Guliverimage

Rashford, ki je igral na zadnjih štirih velikih turnirjih, je odpadel zaradi slabe forme v dresu Manchester Uniteda. Na seznamu ni niti Raheema Sterlinga ter njegovih soigralcev iz Chelseaja Bena Chilwella, Reecea Jamesa in Levija Colwilla.

"Kar zadeva Marcusa, menim, da imamo na njegovem položaju igralce, ki imajo za sabo boljšo sezono. Preprosto za to gre," je pojasnil Southgate, za Hendersona pa dodal, da po poškodbi še ni na pravi ravni. "On je pravi profesionalec, to je bila težka odločitev."

Lahko Anglija postane prvak? Southgate: Da, absolutno

Bo Luke Shaw nared do tekme s Slovenijo? Foto: Reuters Luke Shaw se je znašel na seznamu kljub težavam s poškodbo vse od februarja, kljub nekaj skrbem zaradi poškodb pa je Southgate vključil Harryja Kana, Harryja Maguireja, Anthonyja Gordona in Bukaya Sako.

Souhgate pravi, da je težko verjeti, da bo Shaw nared do EP, a ga bodo čakali, ker je bil doslej njihova prva izbira na položaju levega krilnega branilca. Selektor je poudaril, da ima kar nekaj igralcev težave s poškodbami, kar bo tudi vplivalo na končni sezonam.

Na vprašanje, ali ima ekipo za zmago na EP, pa je dodal: "Bil bi idiot, če bi rekel, da nimamo ekipe za prvaka, ali če bi rekel, da jo imamo. V vsakem primeru nas čaka še veliko dela. Ali smo ena izmed ekip, ki lahko zmaga? Da, absolutno."

Dodano kar nekaj mladih igralcev, tudi najstnik Uniteda

V skupini za trening je nekaj takih igralcev, ki še nimajo nastopov za Anglijo, med njimi sta Liverpoolova mladca Curtis Jones in Jarell Quansah ter vezist Crystal Palacea Adam Wharton.

Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda je z 19 leti najmlajši na seznamu. Foto: Reuters

Ob slednjem so še trije igralci Palacea, Eberechi Eze, Marc Guehi in Dean Henderson, brez nastopa pa sta tudi Jarrad Branthwaite iz Evertona in James Trafford iz Burnleyja. Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda je z 19 leti najmlajši na seznamu.

Selektorji reprezentanc bodo končne sezname na Evropsko nogometno zvezo morali poslati do polnoči 7. junija. Turnir se bo začel 14. junija, končal pa 14. julija.

Angleži, ki so med glavnimi favoriti letošnjega EP, na zadnjem Euru pa so v finalu na Wembleyu ostali praznih rok proti Italiji, bodo v skupini C 16. junija igrali s Srbijo, 20. z Dansko in 25. s Slovenijo. Dvoboj s Kekovo četo bo odigran v Kölnu.