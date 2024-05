Nemški selektor objavil seznam, na njem manjka trojica Borussie

Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je obelodanil razširjen seznam 27 igralcev, na katere bo računal na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem gostila Nemčija. Med odmevnejšimi igralci, ki jih Nagelsmann ni dal na seznam, so Mats Hummels, Julian Brandt in Karim Adeyemi iz Borussie Dortmund.

Selektor bo po pripravljalnih tekmah proti Ukrajini in Grčiji 4. in 7. junija Evropski nogometni zvezi posredoval dokončen seznam. Rok za to je prav 7. junija opolnoči.

"Ko imate strukturo, ki še vedno raste, vendar je krhka po marčevskih nastopih, bi dodajanje novih elementov morda izzvalo implozijo te strukture in bi morali začeti z ničle," je pojasnil Nagelsmann.

Ta je že med nedeljo in sredo objavil 18 imen, danes pa je v Berlinu predstavil celoten seznam. Med devetimi imeni, ki še niso bila znana, sta bila tudi vezista Reala in Bayerna Toni Kroos in Jamal Musiala ter vratarja Barcelone in Stuttgarta Marc-Andre ter Stegen in Alexander Nübel.

Očitno pa ne bo poklical Hummelsa, Brandta in Adeyemija, ki bodo 1. junija z Borussio igrali finale lige prvakov proti Realu iz Madrida.

Nemčija bo EP začela 14. junija proti Škotski, zatem jo v skupini čakata še Madžarska in Švica.

Razširjen seznam Nemčije za Euro 2024: - vratarji: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern), Alexander Nübel (Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona); - branilci: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern), Robin Koch (Eintracht), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen); - vezisti: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aleksandar Pavlović (Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen); - napadalci: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern), Deniz Undav (Stuttgart).

Preberite še: