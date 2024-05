Vse več je selektorjev udeležencev evropskega prvenstva v nogometu, ki so javnosti predstavili (razširjene) sezname kandidatov za nastop v Nemčiji. Izmed izbranih vrst, ki nastopajo v ''slovenski'' skupini C, je to kot prvi storil Dragan Stojković. Srbski selektor je na razširjeni seznam vključil 35 nogometašev, navijači pa so na njem pogrešali kar nekaj znanih imen.