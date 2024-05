Nemec nameraval na safari v Tanzanijo, a nato doživel presenečenje

Vse več je selektorjev, ki so že postregli s prvimi seznami kandidatov za nastop na Euru. Med njimi je tudi nemški selektor Julian Nagelsmann, ki je poskrbel za nekaj presenečenj. Na razširjeni seznam je uvrstil tudi vratarja Alexandra Nübla in ga povsem presenetil. Čuvaj Stuttgartove mreže je bil prepričan, da ne bo vpoklican, zato si je že organiziral poletne počitnice, atraktivni izlet v Tanzanijo. "Z velikim zadovoljstvom ga bom odpovedal. Za safari v Tanzaniji bo že čas v prihodnjih letih," je zaupal 27-letni vratar, ki se mu v elfu nasmiha nehvaležna vloga tretjega vratarja.

Selektorji udeležencev letošnjega evropskega prvenstva v nogometu, med njimi je tudi Slovenija (Matjaž Kek), se morajo do 6. junija odločiti za končni seznam potnikov. Na njem bo lahko 26 imen.

Nemški selektor Julian Nagelsmann je presenetil z izborom. Foto: Reuters

Gostitelji Eura so svojo odločitev sporočili med prvimi. Selektor Nemčije Julian Nagelsmann je presenetil z izborom, saj je pozabil na kar nekaj zelo odmevnih nogometašev, po drugi strani pa jih nadomestil z nekaterimi, ki sploh niso pričakovali, da bi lahko postali del Eura. Čeprav je imel Alexander Nübel odlično sezono, v kateri je za Stuttgart branil tako dobro, da je nekdanjemu klubu Srečka Katanca pomagal do visokega tretjega mesta in vstopnice za ligo prvakov, v kateri ni nastopil vse od leta 2010, ni verjel, da bi se lahko znašel na seznamu.

Nübel bo to poletje izpustil načrtovani obisk Tanzanije. Foto: Guliverimage

Z velikim zadovoljstvom bo odpovedal safari

Stuttgart si je prvič po letu 2010 zagotovil nastop v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Ker bo evropsko prvenstvo potekalo na domačih tleh, predstavlja vsakemu Nemcu še dodaten izziv, da bi se vendarle predstavil na tako velikem spektaklu. Zato je bil Nübel presrečen, ko je v torek zvečer prejel obvestilo, da je vendarle v načrtih selektorja. Pred tem je bil prepričan, da ga ne bo med kandidati, zato si je že organiziral poletne počitnice. Želel jih je preživeti v Afriki ter odpotovali na safari v Tanzanijo.

"Z velikim zadovoljstvom ga bom odpovedal. Za safari v Tanzaniji bo že čas v prihodnjih letih. Ta vpoklic mi pomeni ogromno. Nogomet je moštveni šport. Zavedam se, da sta Manu (Manuel Neuer, op. p.) in Marc Andre (Marc Andre ter Stegen, op. p.) v prednosti. Moramo delovati kot ekipa in dati največ, kar lahko za Nemčijo," 27-letni vratar, ki nastopa za Stuttgart kot posojeni vratar Bayerna, poudarja, da bo dal vse od sebe, da pomaga Nemčiji pri uresničitvi zadanega cilja. Ta pa je, glede na to, da je elf po zadnjih uspešnih rezultatih, zmagah nad Francijo in Nizozemsko, napovedal konec kriznih rezultatskih let, na letošnjem Euru zelo visok.

Bo Manuel Neuer prvi vratar nemške reprezentance na Euru? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nübel je k Bayernu prišel iz Schalkeja, a se mu ni uspelo prebiti v prvi plan. Odšel je na posodo k Monacu, v tej sezoni pa se je izkazal pri Stuttgartu. Četrti vratar na razširjenem seznamu je sicer Oliver Baumann (Hoffenheim), ki mu namenjajo najmanj možnosti, da bi se uvrstil med končnih 26.

Nemčija bo pred začetkom Eura, 14. junija bo na srečanju v Münchnu ob odprtju gostila Škotsko, odigrala dve prijateljski tekmi. Pomerila se bo z Ukrajino in Grčijo.