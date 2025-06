V soboto so si polfinale evropskega prvenstva do 21 let priigrali Nizozemci in Angleži, v nedeljo pa na popoldanski tekmi Francozi, ki so s 3:2 premagali Dance. Quentin Merlin in Mathys Tel sta za preobrat in zmago zadela v 84. in 85. minuti. V polfinalu se bodo pomerili z Nemci, ki so po dramatičnem razpletu v podaljšku s 3:2 premagali Italijane.