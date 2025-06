V soboto se bosta v finalu evropskega prvenstva do 21 let v Bratislavi pomerili Nemčija in Anglija, v središču pozornosti pa bo vroči nemški napadalec Nick Woltemade. S šestimi zadetki je najboljši strelec tekmovanja, okrog njega pa poteka prava prestopna "vojna" med Stuttgartom in Bayernom.

Na štirih tekmah Eura na Slovaškem je prispeval šest zadetkov in tri asistence. Za njim je zelo naporen in pester mesec. Nick Woltemade je najprej zaigral za elf, člansko reprezentanco Nemčije, s katero je nastopil na zaključnem turnirju lige narodov, nato pa je priskočil na pomoč še sovrstnikom. Zdaj blesti na slovaških zelenicah, kjer poskuša z rojaki osvojiti Euro.

Naslednik Harryja Kana?

V sobotnem finalu se bo pomeril z Angleži, ki jih je že premagal v skupinskem delu. Foto: Reuters Napadalec Stuttgarta je v izjemni formi. "Res je dodaten plus za Nemce. Brutalen igralec," je navdušil tudi Dina Kojića, mladega slovenskega reprezentanta in člana Olimpije, ki je nastopil proti njemu na Euru na Slovaškem. Takrat je Woltemade proti Razdrhovim varovancem v Nitri dosegel tri zadetke. Bil je zelo spreten, izkoristil vsako resnejšo priložnost, na poti do finala pa je število doseženih zadetkov še podvojil.

Tako prepričljivo vodi na lestvici najboljših strelcev Eura 2025 (šest zadetkov), najbližji zasledovalec, 22-letni mladi adut Liverpoola Harvey Elliott, je zadel v polno štirikrat. Woltemade, ki je visok kar 198 centimetrov, je prispeval tudi tri asistence, tako da je velik kandidat za priznanje najboljšega igralca tekmovanja.

Harry Kane bo prihodnji mesec dopolnil 32 let. Foto: Reuters

Z uspešnimi predstavami na Slovaškem je še povzdignil zanimanje snubcev. Po poročanju Bilda in nemškega Skyja se je najhitreje odzval najboljši nemški klub Bayern München. Bavarci počasi pogledujejo za mlajšim napadalcem, ki bi predstavljal naravnega naslednika zdajšnjega prvega golgeterja Harryja Kana. Anglež je že zakorakal v četrto desetletje, Woltemade pa ima šele 23 let, a že marljivo trese mreže tekmecev. V prejšnji sezoni je zadel v polno 17-krat.

Nezadovoljen nad ponudbo Stuttgarta?

Nick Woltemade je pogodbeno vezan na Stuttgart do poletja 2028. Foto: Reuters Bayern naj bi tako že stopil v stik z napadalcem in z njim že dosegel ustni dogovor. Da pa bi resnično prišlo do prestopa, bi se moral Bayern pogoditi še s Stuttgartom. Pri tem pa za zdaj prihaja do težav. Vodstvo Stuttgarta milo rečeno ni najboljše volje, ker se je njihov mladi as že dogovarjal z Bayernom, hkrati pa so dali javnosti vedeti, kako Woltemadeju ne nameravajo prižgati zelene luči za selitev v München.

V Nemčiji še kako odmeva poročanje Bilda o tem, kako naj bi bil Woltemade razočaran nad ponudbo Stuttgarta, ki mu je želel letno plačo s trenutnih 1,5 povišati na 2,5 milijona evrov. Najboljši strelec Eura 2025 naj bi pričakoval še izdatnejšo ponudbo.

Okrog Woltemadeja tako poteka prestopna "vojna" med Stuttgartom in Bayernom. Direktor Stuttgarta Fabian Wohlgemuth napoveduje, kako poleti ne bo prišlo do nobene selitve. O tem je prepričan tudi prvi mož kluba Alexander Wehrle, ki verjame, da bo Woltemade ostal v Stuttgartu.

V soboto bo odigral zadnjo tekmo za mlado nemško izbrano vrsto do 21 let. Foto: Reuters

Kaj pa o tem meni mladi nemški napadalec? "V tem trenutku me zanima le finale Eura. Takšna priložnost se ti ponudi enkrat v karieri. To bo moj zadnji nastop za reprezentanco do 21 let," je v Bratislavi dan pred sklepnim dejanjem Eura dejal Woltemade in se izognil podajanju odgovorov na vprašanja o njegovi klubski prihodnosti.

Predsednik Bayerna: O tem lahko le ugibamo

Herbert Hainer je prvi mož Bayerna. Foto: Guliverimage Iz tabora Bayerna v teh dneh okrog Woltemadeja podajajo zgolj diplomatske odgovore. "Ima zelo dobro sezono. Če pa bo igral za Bayern, lahko le ugibamo," je dejal predsednik bavarskega velikana Herbert Hainer. "Lahko povem le, da se Nick Woltemade dobro razvija pri Stuttgartu in da sem, tako kot vsi nemški navijači, vesel, da igra tako dobro na Euru na Slovaškem."

Podobno je odvrnil tudi športni direktor Bayerna Christoph Freund: "Nick igra zelo dobro in je v odlični formi. Je mladi nemški igralec, še kako zanimiv. Zelo zanimiv," je dodal nekdanji avstrijski reprezentant, ki sestavlja igralsko križanko na Allianz Areni.

Ker pa v nekaterih nemških medijih omenjajo tudi možnost, da bi Stuttgart vendarle dovolil odhod mladega zvezdnika, če bi Bayern ponudil vsaj 60 milijonov evrov, bi lahko poletje vendarle postreglo z odmevno selitvijo v München. Njegova trenutna tržna vrednost je dvakrat nižja, blagajna Bavarcev pa je vseeno tako polna, da nemškim prvakom omenjena odškodnina ne bi predstavljala večje ovire.

Bodo mladi Angleži ubranili naslov evropskega prvaka? Foto: Reuters

Saga o Woltemadeju se bo tako še nadaljevala, zagotovo pa bo več znanega po sobotnem finalu mladih izbranih vrst, kjer bo Nemčija poskušala preprečiti Angliji, da ubrani lovoriko. V skupinskem delu je že premagala mlade tri leve. Takrat je zmagala z 2:1. To je bila tudi edina tekma Nemčije na tem prvenstvu, na kateri se Woltemade ni pojavil na seznamu strelcev. Bo to storil v soboto, ko se bo odločalo lovoriki?