Roglič iskreno po sijajnem kronometru: Zlagal bi se, če bi rekel, da ni težko

Dočakali smo dan, ko je Primož Roglič na letošnji Dirki po Franciji zablestel. Na zahtevnem posamičnem kronometru v 13. etapi je moral priznati premoč le serijskemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu ter tako znova obudil misli glede boja za stopničke. Po etapi je bil vidno zadovoljen, a tudi realen. V skupnem seštevku zdaj za tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom zaostaja zgolj minuto in 26 sekund.

Po dneh, ko mu ni šlo po načrtih, je bil Primož Roglič po kronometru vidno boljše volje. Priznal je, da pred etapo ni pričakoval veliko, a je preprosto stisnil zobe in dal vse od sebe. "Ne, nisem ravno pričakoval česarkoli. Preprosto sem dal vse od sebe. Evo ga, in je bilo danes malce boljše kot včeraj," je povedal z značilnim nasmehom v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo.

"Na meji je bilo"

Čeprav je bila trasa 10,9 kilometra dolgega kronometra zahtevna, se ni ubadal z izbiro kolesa: "Iskreno povedano, nisem se veliko ukvarjal z nastavitvami. Kar so mi pripravili, sem uporabil. Vzel sem le malenkost lažje prestave. Izšlo se je."

Primož Roglič je pokazal močne noge na posamičnem kronometru. Foto: Guliverimage

Da je bil teren izjemno strm, zlasti v zaključku, je povedal zelo nazorno: "Na meji je bilo. Zelo strmo. A na srečo sem imel malce boljše noge kot včeraj, tako da mi ni bilo treba cik-cakati."

Nato se je dotaknil samega kronometra: "Fino je. Vsak, ki ni kolesar in spremlja kolesarstvo, želi občutiti to, dirkati skozi to množico in biti del tega. Uživali smo, čeprav bi se zlagal, če bi rekel, da ni težko. Zelo je težko. Za to smo natrenirani in v čast mi je bilo."

"Potem sem srečen"

Ko mu je novinar namignil, da bi moral biti po takšni predstavi končno zares zadovoljen, je v zanj značilnem slogu pripomnil: "Potem sem srečen."

Foto: Guliverimage

Že sobotna etapa prinaša nov gorski test, dolgo in izjemno zahtevno preizkušnjo v Pirenejih, ki bi lahko še dodatno premešala karte med najboljšimi. Roglič je bil glede nadaljevanja realen, a hkrati odločen: "Poskušam narediti najboljše. Bomo videli. Včeraj nisem deloval najbolje. Danes je bilo vse skupaj krajše in sem bil malce boljši. Jutri je dolga in zahtevna etapa. Dali bomo vse od sebe in to je to.

V boju za tretje mesto je nastala velika gneča. Tretjega Remca Evenepoela in sedmega Primoža Rogliča loči le 1:26. Medtem je videti, da je boj za rumeno majico že odločen. Tadej Pogačar ima pred drugim Jonasom Vingegaardom že 4:07 naskoka, Danes pa pred Remcom dodatnih 3:17.

Rezultati 13. etape in skupni vrstni red

