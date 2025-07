Najprej šok, zdaj obrat? Vingegaard še verjame v preobrat stoletja.

Po težkem dnevu na Hautacamu je Jonas Vingegaard v petkovi kronometrski etapi pokazal precej boljšo predstavo. V zahtevnem vzponu na Peyragudes je zasedel drugo mesto, tik za fantastičnim Tadejem Pogačarjem, ki kaže izjemne predstave. Kljub 36 sekundam zaostanka in še večji razliki v skupnem seštevku – ta znaša že 4:07 – pa v taboru ekipe Visma | Lease a Bike niso delovali poraženi in še vedno upajo na zmago na Touru.

"Vesel sem, da se mi je uspelo pobrati," je po prihodu v cilj povedal Jonas Vingegaard, ki je med vožnjo celo prehitel Remca Evenepoela. Njegovo razpoloženje je bilo občutno boljše kot dan prej, ko je na Hautacamu doživel enega slabših trenutkov letošnjega Toura. V bistvu že drugega po prvem posamičnem kronometru, ko mu je Tadej Pogačar dal lekcijo.

Jonas: Ne bom se predal

"Če sem iskren, sploh ne vem, kaj se je zgodilo v četrtek. Počutil sem se kar v redu, vse do zadnjega vzpona. Potem pa me je preprosto zmanjkalo. Nisem bil na svoji običajni ravni. To je bil že moj drugi slab dan na letošnji dirki, kar ni ravno običajno zame," je razlagal danski kolesar.

Jonas Vingegaard je na progi prehitel Remca Evenepoela, kar pomeni, da je bil od njega hitrejši za več kot dve minuti. Foto: Guliverimage

V petek je znova pokazal boljšo podobo, kar mu je vrnilo nekaj samozavesti: "Danes sem si bil spet bolj podoben. Še vedno verjamem vase in ne bom se predal. Ekipa je zelo močna in zdaj moramo to dokazati. Dirke še ni konec," je odločno napovedal.

Niermann verjame: Jonas lahko še napreduje

Tudi športni direktor ekipe Grischa Niermann je bil z nastopom zadovoljen: "Za Jonasom je dober kronometer. S prehitevanjem Evenepoela in prednostjo pred večino drugih je odpeljal zelo solidno. Le Tadej je bil močnejši. S tem moramo biti zadovoljni," je ocenil.

Grischa Niermann verjame v čudež. Foto: Guliverimage

Po njegovem mnenju pa je četrtkova etapa pustila večji pečat, kot bi si želeli. Udarec je bil za Jonasa in ekipo velik. "Zadnjih deset kilometrov na Hautacamu ni šlo po načrtih. To se pač zgodi. Tadej je bil tisti dan razred zase, a če imaš ti slab dan, se razlika samo še poveča. Kljub temu Jonas ni bil tako daleč od zmage," je ocenil Niermann.

Vingegaard po 13. etapi v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja štiri minute in sedem sekund, kar je za njegovega športnega direktorja izziv, a ne brezupna situacija: "Jonas lahko še napreduje. Že danes je bil precej boljši kot včeraj. Še naprej bomo tekmovalni. Dejstvo je, da je zdaj drugi na Touru – za najboljšim kolesarjem vseh časov. To je realnost. Še vedno verjamemo in sanjamo. Resnica pa je, da so štiri minute zelo težka naloga," je zaključil Niermann.

Rezultati 13. etape

