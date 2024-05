Tudi Deschamps presenetil s prvim seznamom za Euro

N'Golo Kante je lani poleti zapustil Chelsea in se v Savdski Arabiji pridružil ekipi Al Ittihad. "Odigral je celotno sezono, je fizično odlično pripravljen in prepričan sem, da bo z njegovimi izkušnjami Francija močnejša," je dejal selektor Didier Deschamps.

Novinca v izbrani vrsti sta mlada Warren Zaire-Emery in Bradley Barcola, člana pariškega Saint Germaina, v ekipi pa so seveda tudi zvezdniki Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud in William Saliba.

Svetovni podprvaki Francozi na EP sodijo v ožji krog favoritov za naslov, ki ga čakajo že 24 let. Prvega so osvojili 1984.

Francija bo igrala v skupini z Avstrijo, Nizozemsko in Poljsko.

Razširjen seznam Francije za Euro 2024:



- vratarji: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan, Brice Samba (Lens)

- branilci: Jonathan Clauss (Marseille), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Jules Kounde (Barcelona), Theo Hernandez (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern München), Dayot Upamecano (Bayern München)

- vezisti: N'Golo Kante (Al Ittihad), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Youssouf Fofana (Monaco)

- napadalci: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan)