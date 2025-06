Ronaldo v jezi predlagal Slovencu, naj si kupi očala

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je doživel novo priznanje, saj mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaupala delo na srečanju z ogromnim vložkom. V Münchnu, ravno na stadionu, kjer je PSG v soboto pomendral Inter (5:0) in postal evropski prvak, Kekova četa pa lani pred več kot 20 tisoč slovenskimi navijači na Euru remizirala s Srbijo (1:1), se bo zvečer delila prva vstopnica za finale lige narodov.

Vinčić letos že sodil Portugalski

Mariborčan bo vodil srečanje, na katerem ne bo manjkalo zvezdniških imen, pri Portugalski pa bo zagotovo v središču pozornosti 40-letni kapetan in svetovni rekorder Cristiano Ronaldo. Čeprav je že vstopil v peto desetletje, je še vedno standardni član udarne portugalske zasedbe, s katero lovi novo lovoriko. Od drugega naslova v ligi narodov je oddaljen le še dva koraka, danes pa bo poskušal z rojaki preskočiti nemško oviro.

Slavko Vinčić je nazadnje sodil Cristianu Ronaldu in njegovim rojakom pred dobrima dvema mesecema na povratni četrtfinalni tekmi lige narodov v Lizboni, na kateri so Portugalci po podaljšku ugnali in izločili Dansko s 5:2. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je Slavko Vinčić letos že sodil Cristianu Ronaldu, in to ravno na zadnji tekmi v ligi narodov, po kateri so se Portugalci uvrstili na zaključni turnir v Nemčiji. Bilo je 23. marca v Lizboni, kjer je Portugalska na stadionu Jose Alvalade na povratni četrtfinalni tekmi nadoknadila zaostanek s prvega srečanja v Köbenhavnu (0:1) in po dramatični zmagi po podaljšku (5:2) izločila Dansko.

Na tej tekmi je Vinčić pokazal na belo točko v korist gostiteljev že v 6. minuti, a je kapetan Ronaldo zapravil najstrožjo kazen. V nadaljevanju se je vseeno izkazal in v 72. minuti popeljal Portugalsko v vodstvo z 2:1. Skandinavci so kmalu zatem izenačili in se spogledovali z napredovanjem, a je nato dvakratni strelec Francisco Trincao, junak domačega Sportinga, v zadnjih minutah srečanja zagotovil podaljšek (3:2). V njem, takrat na igrišču ni bilo več Ronalda, je Portugalska nadigrala Dance, zmagala s 5:2 in si priigrala napredovanje v polfinale lige narodov.

Slovenec v očeh privržencev Uniteda glavni krivec za izpad

Vinčić je tako na zadnji tekmi prinesel srečo Ronaldu in njegovim soigralcem, povsem drugače pa je bilo pred dobrimi tremi leti, ko je Vinčić sodil povratni dvoboj osmine finala lige prvakov med Manchester Unitedom in Oblakovim Atleticom. Španski velikan je na Old Traffordu s pomočjo slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki je navdušil in ohranil mrežo nedotaknjeno, zmagal z 1:0 in izločil rdeče vrage, navijači Uniteda pa so za največjega krivca za boleče slovo od Evrope označili slovenskega sodnika.

Cristiano Ronaldo se je imel 15. marca 2022 precej pritoževal nad Slavkom Vinčićem. Foto: Guliverimage

Privrženci Uniteda so bili prepričani, da je imel pri izpadu njihovih ljubljencev prste vmes tudi Vinčić. Očitali so mu marsikaj. Da je dovolil pregrobo igro in da ni dosodil prekrškov, storjenih nad nogometaši Uniteda, ki bi jih moral. Podobno sta razmišljala takratni trener Uniteda Ralf Rangnick in tudi prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Najbolj so zamerili slovenskemu delivcu pravice, da se njegova piščalka ni oglasila tik pred zadetkom Atletica. Takrat se je po posredovanju Marcosa Llorenteja na tleh znašel Anthony Elanga, ki je bil prepričan, da bo sodnik dosodil prekršek v korist gostiteljev, a je Mariborčan dovolil nadaljevanje igre. Atletico je nato prek bliskovitega napada, v katerem je Antoine Griezmann z desne strani poslal predložek pred vrata Uniteda, povedel. V skoku je bil najvišji Ronan Lodi, z natančnim strelom z glavo premagal Davida de Geo in se razveselil strelskega prvenca v ligi prvakov. To je bil hud šok za gostitelje, ki do konca srečanja niso našli poti, kako zatresti mrežo Jana Oblaka.

Cristiano Ronaldo nima najlepših spominov na svojo zadnjo tekmo v ligi prvakov. Foto: Reuters

O tem, kaj si misli o sporni sodniški odločitvi, je bila zelo zgovorna gesta Cristiana Ronalda. Slovenskemu sodniku je dal vedeti, da bi si moral kupiti očala, saj je po njegovem mnenju spregledal očiten prekršek, zaradi katerega Atletico sploh ne bi smel kreniti v protinapad, po katerem je nato padel edini zadetek na srečanju. Portugalec je znan po tem, da zelo čustveno spremlja dogajanje na zelenici, v karieri pa se je pogosto, zlasti takrat, ko rezultat ni šel v njegovo prid, pritoževal nad sodniškimi odločitvami. Tako je bilo tudi sredi marca, ko je z Unitedom izpadel iz lige prvakov. To je bila tudi njegova zadnja tekma v najljubšem tekmovanju, v katerem je še vedno strelski rekorder.

Slavko Vinčić je bil glavni sodnik tudi na tekmi lige prvakov med Atalanto in Manchester Unitedom (2021), na kateri je gostitelje povedel v vodsvo Josip Iličić. Foto: Reuters

Ronaldo pa je imel opravka s slovenskim nogometašem v taboru tekmecev tudi na prvem druženju z Vinčićem v ligi prvakov. Bilo je jeseni leta 2021, ko sta se v Bergamu v skupinskem delu udarila Atalanta in Manchester United. Začelo se je sanjsko za gostitelje, Josip Iličić je popeljal italijanskega predstavnika v vodstvo z 1:0, pozneje pa so gostje z Otoka dvakrat izenačili. Obakrat je v polno meril prav Ronaldo, končni rezultat je postavil v prvi minuti sodnikovega podaljška, tako da se je dvoboj končal z rezultatom 2:2.

Danes bo torej v Münchnu znan prvi finalist lige narodov, v četrtek pa se bosta v drugem polfinalnem obračunu v Stuttgartu pomerili Španija in Francija. To bo ponovitev lanskoletnega polfinala na evropskem prvenstvu, kjer so bili boljši Španci z 2:1, na dvoboju, ta je potekal ravno v Münchnu, pa je delil pravico prav Vinčić.