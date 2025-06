Sprememba pravila, ki je po zaslugi Oblakovega soigralca dvignilo veliko prahu

Ifab je pravilo dopolnil po tem, ko so bili pri madridskem Atleticu besni, ko se je Julian Alvarez pri izvedbi strela z bele pike nenamerno dvakrat dotaknil žoge. Pri tem je tudi ugnal tekmečevega vratarja, a so sodniki po pregledu posnetka z Varom zadetek razveljavili.

To se je zgodilo v ligi prvakov, to pa kar proti mestnemu tekmecu Realu, ki je nato napredoval v četrtfinale tekmovanja. Po sporni tekmi je Evropska nogometna zveza Uefa pojasnila, da je po takratnih pravilih Var oziroma sodnik moral razveljaviti zadetek.

Jan Oblak je v osmini finala lige prvakov z Atleticom izpadel proti Realu. Foto: Reuters

Uefa je nato dodala, da se bo pogovorila z Mednarodno nogometno zvezo Fifo in Ifabom. Ta je danes sporočil, da bo dopolnitev pravila, ki predvideva ponovitev strela ob nenamernem dvojnem dotiku, veljala od 1. julija naprej.

Fifa pa je takoj dodala, da bo sprememba veljala že na klubskem svetovnem prvenstvu, ki se bo v Združenih državah Amerike začelo 15. junija. Na njem bosta med 32 klubi tudi oba omenjena madridska.

V primeru zadetka ob nenamernem dvojnem dotiku se strel ponovi

"Primeri dvojnega dotika pri izvajanju enajstmetrovke so redki," je zapisal sekretar Ifaba Lukas Brud in dodal: "Ker to ni bilo neposredno pokrito v dotičnem pravilu, so se sodniki razumljivo nagibali h kaznovanju strelca za dvakratni dotik."

Dodal pa je, da je pravilo primarno namenjeno za situacije, kjer se izvajalec enajstmetrovke namenoma drugič dotakne žoge, preden se ta dotakne drugega igralca. "To pa je precej drugače od tega, če se nogometaš nenamerno dvakrat dotakne žoge, kar se običajno primeri ob zdrsu."

Razočaranje nogometašev Atletica po marčevskem izpadu iz lige prvakov. Foto: Reuters

Je pa Brud izpostavil, da bi bil lahko tudi nenameren drugi dotik nepošten do vratarja, saj spremeni smer žoge. Zato se je Ifab odločil, da se v primeru zadetka ob nenamernem dvojnem dotiku strel ponovi.

Če je strel z bele pike v primeru dvojnega dotika med igro neuspešen, sledi indirektni prosti strel, tak pa je primer tudi ob namernem dvojnem dotiku, razen če sodnik pusti prednost ekipi, ki je v obrambi. Pri izvajanju kazenskih strelov pa ob zgrešenem poskusu ob dvojnem dotiku ostaja tako kot doslej, torej zgrešen strel.