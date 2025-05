Ajax ima novega trenerja, Everton sklenil trajno pogodbo z Argentincem

Italijan je zapustil klub po koncu sezone, potem ko je po kolapsu, s katerim je Ajax izgubil naslov državnega prvaka proti PSV Eindhovnu, odstopil z mesta trenerja. Ajax je imel pet krogov pred koncem prvenstva kar devet točk prednosti, a velikansko zalogo točk zapravil po seriji porazov in osvojil drugo mesto.

Nekdanji branilec Heitinga je z Ajaxom podpisal dveletno pogodbo. V minuli sezoni je kot pomočnik pomagal Arneju Slotu pri angleškemu prvaku Liverpoolu. Nekaj časa je bil del tudi strokovnega štaba Davida Moyesa pri West Hamu.

"Zelo se veselim začetka. Zadnja leta v Angliji so mi prinesla veliko dobrega," je ob prihodu v klub dejal Heitinga in dodal, da je hvaležen za priložnost pri Ajaxu.

Heitinga, nekdanji nogometaš madridskega Atletica, Evertona in Fulhama, je igralsko kariero zaključil leta 2016, ko se je za trenutek še enkrat vrnil v domači Ajax. Za nizozemsko izbrano vrsto je zbral 87 nastopov, med drugim je bil v finalu svetovnega prvenstva 2010, ko si Nizozemci izgubili proti Španiji, izključen v podaljških.

Angleški nogometni klub Everton je sklenil trajno pogodbo z Argentincem Charlyjem Alcarazom. Dvaindvajsetletni Južnoameričan je od januarja za člana elitne angleške premier league nastopal kot posojen igralec brazilskega Flamenga, ekipa iz Liverpoola pa je zdaj z njim podpisala dvoletno pogodbo. Prestop je vreden 15 milijonov evrov.

