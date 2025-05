PSV po Ajaxovem kolapsu znova nizozemski prvak

Nogometaši PSV iz Eindhovna so osvojili 26. naslov nizozemskega prvaka. V zadnjem, 34. krogu so na gostovanju premagali Sparto iz Rotterdama s 3:1 in tako ubranili naslov.

Ajax je zasedel drugo mesto s točko zaostanka, naslov pa sam zapravil, saj je imel pet krogov pred koncem še devet točk prednosti, nato pa padel v črn niz. PSV pa je nanizal štiri zmage zapovrstjo in v zadnji krog prišel s točko prednosti.

PSV je na koncu zbral 79 točk, Ajax pa 78, oba sta si zagotovila igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni. Tretji je bil Feyenoord z 68 točkami in ga čakajo kvalifikacije za ligo prvakov.

Mesta za evropsko in konferenčno ligo so si sicer priigrali še Alkmaar, Twente, ki ima v svojih vrstah najboljšega strelca lige Sema Steijna (24 golov), Go Ahead Eagles, Nijmegen in Herenveen.

V drugo ligo sta izpadla Walwijk in Almere City, kvalifikacije za obstanek pa čakajo Willem II.