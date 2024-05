Slovenski nogometni velikan Josip Iličić se je po dveh letih in pol znašel na reprezentančnem seznamu. Prav lahko se zgodi, da bi letos uresničil otroško željo in se udeležil velikega tekmovanja. Novica odmeva tudi v svetu. Maribor in Atalanta sta s ponosom izpostavila Kekov seznam, srbski Espreso pa je šel tako daleč, da je vrnitev Iličić označil kot veliko presenečenje in šok, zaradi katerega bi lahko imel njihov selektor Dragan Stojković Piksi glavobol.

''Jojo je nazaj,'' je prek socialnih omrežij ponosno sporočil NK Maribor. Barve vijolic sta na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2010) zastopala dva nogometaša, to sta bila Suad Fileković in Elvedin Džinić, tudi letos pa bi se lahko zgodilo, da bi se med udeleženci Eura znašel tudi nogometaš najtrofejnejšega slovenskega kluba.

Jojo je nazaj! Z igrami v vijoličastem med kandidate za nastop na @EURO2024.



Josip Iličić kot edini član @nkmaribor med igralci, ki se bodo 29. maja zbrali na zaključnem delu priprav. Na selektorjevem seznamu 30 igralcev, v Nemčijo jih potuje 26.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/c5SZLBOAlV — NK Maribor (@nkmaribor) May 21, 2024

Kekov najnovejši seznam je ponosno izpostavila tudi Atalanta, pri kateri je Iličić pustil ogromen pečat in se v zgodovini kluba, ki se bo v sredo z Bayerjem potegovalo za lovoriko v ligi Europa, vpisal med najboljše igralce vseh časov.

Josip Ilicic is included in the Slovenia squad for Euro 2024. 🐐 💙🖤 pic.twitter.com/gWBeEZsHkN — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) May 21, 2024

Iličić, ki si je v Italiji zaradi izjemnih predstav in bogatega znanja prislužil vzdevek ''Profesor'', je zadnjo tekmo za Slovenijo odigral 14. novembra 2021 proti Cipru (2:1). Nato je padel v krizo, imel osebne težave in za nekaj časa zapustil igrišča. "Uspel mu je velik povratek z Mariborom. Zdaj sanja o Euru 2024," so zapisali pri italijanskem Goalu in dodali, kako so mnogi leta 2022, ko je zapustil Atalanto, že pomislili, da Iličić ne bo nikoli več igral nogometa na tako visoki ravni. V dresu Maribora, zlasti po prihodu Anteja Šimundže, pa je sledil preobrat. To je prepoznal tudi selektor Kek in ga uvrstil na razširjeni seznam kandidatov za Euro, kjer se bo Slovenija v skupini C pomerila z Dansko, Srbijo in Anglijo.

Od kod se je zdaj vzel on?

Tako so zapisali pri Espresu. Vrnitev Iličića je močno odjeknila zlasti v Srbiji. Espreso je šel celo tako daleč, da je vse skupaj opremil z naslovom: "Šok pred Eurom. Vsi se sprašujejo, od kod se je zdaj vzel on. Bo Piksija bolela glava?," so v srbskem mediju zapisali, kako bi lahko vrnitev Iličića v reprezentanco predstavljala dodatno težavo za srbske orle, ki jih vodi legendarni Dragan Stojković Piksi. "To je veliko presenečenje. Iličić se vrača po dveh letih in pol. Izkušeni zvezni igralec, ki igra za Maribor, očitno nima več težav," dodaja Espreso.

Nekateri srbski mediji vrnitvi Iličića, ki leta 2022, ko se je Slovenija v ligi narodov dvakrat pomerila s Srbijo (2:2 in 1:4), ni kandidiral za izbrano vrsto, niso posvečali veliko pozornosti. Mondo je denimo Kekov seznam komentiral s tem, kako je na njem tudi Andraž Šporar, nekdanja želja Crvene zvezde, ter Luka Zahović, sin Zlatka Zahovića, nekdanjega asa Partizana. Kar pa se tiče najpomembnejših igralcev, so izpostavili Oblaka, Šeška, Stojanovića, Gorenca Stankovića in Zajca.

Josip Iličić je vajen igranja največjih tekem. V ligi prvakov je tako med drugim zatresel tudi mrežo Liverpoolu. Foto: Guliverimage

Kurir razmišlja drugače. V naslovu je izpostavil vrnitev Iličića "Iličić je vpoklican po vsem hudem (peklu), kar je izkusil. Tu je tudi sin legendarnega nogometaša," so izpostavili še Luko Zahovića, ki pa za razliko od Iličića (8 zadetkov in 10 asistenc) ne more biti preveč zadovoljen z učinkom v tej klubski sezoni, saj je za Pogon zadel v polno le enkrat in izgubil status člana začetne enajsterice.

Srbski selektor Dragan Stojković Piksi je širši seznam kandidatov za Euro predstavil javnosti že nekaj dni pred Kekom.