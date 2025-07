Nemški nogometni vratar Marc-Andre ter Stegen je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da bo moral na operacijo zaradi dolgotrajnih težav s hrbtom. Član Barcelone bo okreval predvidoma tri mesece, je poročala francoska tiskovna agencija AFP in dodala, da bi to katalonskemu klubu lahko pomagalo registrirati Joana Garcio in Marcusa Rashforda.

Španski prvaki so novinca Garcio pripeljali letos poleti iz Espanyola, prav on pa naj bi bil nova številka ena na vratarskem položaju v Barceloni, drugi vratar pa bo Wojciech Szczesny.

"Po intenzivnih pogovorih z zdravniško službo Barcelone in z zunanjimi strokovnjaki je zame najhitrejša in najvarnejša pot do okrevanja operativni poseg," je pojasnil ter Stegen in dodal, da se je po prvi tovrstni operaciji na igrišče vrnil po 66 dneh, tokrat pa bo okrevanje malce daljše.

Španski mediji so poročali, da Barcelona upa na to, da bo 33-letnega ter Stegna, ki je v klub prišel leta 2014, prodala in tako lažje registrirala Garcio in še drugega novinca Rashforda.

Lani poleti je dolgotrajna odsotnost zaradi poškodbe branilca Andreasa Christensena Kataloncem dovolila izrabiti luknjo v pravilih španske lige, po kateri so začasno registrirali Danija Olma.