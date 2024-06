Šporar jasno, glasno in optimistično: To bo tekma moje kariere

Največje pozornosti medijev, kar zadeva slovenske napadalce, je že nekaj časa deležen Benjamin Šeško. Mladi Radečan, ki bi to poletje lahko zaznamoval z rekordnim prestopom h kateremu izmed bogatih evropskih velikanov, v napadu odlično sodeluje z devet let starejšim Andražem Šporarjem. Izkušeni Ljubljančan bo pri 30 letih uresničil otroško željo o nastopu na velikem tekmovanju, v Nemčijo pa potuje tudi kot strelec zadnjega slovenskega zadetka, saj se je vpisal med strelce proti Bolgariji. Zdaj komaj čaka tekmo kariere.

Zadnji slovenski zadetek pred odhodom na Euro v Nemčijo je dosegel Andraž Šporar. Foto: www.alesfevzer.com Po napornih pripravah na Gorenjskem, kjer so Kekovi varovanci vsakodnevno brusili formo in nabirali moč za zahtevne izzive, ki jih v Nemčiji ne bo manjkalo, so lahko najboljši slovenski nogometaši nekaj več časa preživeli z bližnjimi. V nedeljo, ko so se lahko odpravili tudi na volišča, jim je selektor Matjaž Kek namenil prost dan, danes pa bo vse steklo po starem, saj bodo na Gorenjskem nadaljevali priprave na Euro.

Po pripravljalnih tekmah proti Armeniji (2:1) in Bolgariji (1:1), ki sta selektorju prinesli nekaj odgovorov na vprašanja, a mu tudi odprli nekaj dilem (najbolj ga skrbi zdravstveno stanje treh pomembnih členov, to so Petar Stojanović, Benjamin Verbič in Miha Blažič), je v reprezentančnem taboru čutiti zmeren optimizem. Zavedajo se namreč, da je še kako lepo nadaljevati niz neporaženosti, ta na domačih tekmah v Stožicah traja že 11 tekem, hkrati pa so prepričani, da bo energije in vneme na evropskih izpitih, prvi sledi že v nedeljo, 16. junija, v Stuttgartu proti Danski, neprimerno več, kot je je bilo na zaspano, previdno in s soncem obsijano soboto.

Slovenija je na domačih tekmah v Stožicah neporažena že 11 tekem zapored. Nazadnje je ostala praznih rok leta 2022 proti Švedski. Foto: www.alesfevzer.com

"Glede na to, da si nismo zaslužili zmage proti Bolgariji, je pomembno, da nismo izgubili tekme. Tudi to je odraz neke kakovosti, ki jo premoremo. Prepričan sem, da bomo na Euru videti boljše. Tam bomo nevarnejši," razmišlja 30-letni napadalec, ki je poskrbel za zadnji slovenski zadetek pred torkovim odhodom v Wuppertal.

Na večni lestvici zaostaja le za šestimi To je bil njegov 12. zadetek v državnem dresu (zbral je 53 nastopov). Na večni lestvici najboljših slovenskih strelcev je napredoval na samostojno sedmo mesto, pred njim so le rekorder Zlatko Zahović (35 zadetkov), Milivoje Novaković (32), s katerim sodeluje v reprezentanci, njegov soigralec Josip Iličić (17) ter Sašo Udovič (16), Ermin Šiljak (14) in Milenko Ačimović (13), s katerimi je nekoč v različnih vlogah sodeloval pri Olimpiji.

Zdaj bo treba iti na glavo. Dobesedno.

Akcijo, iz katere je padel edini zadetek Slovenije proti Bolgariji, je začel Adam Gnezda Čerin, Šporarjev klubski soigralec v Atenah. Foto: www.alesfevzer.com V 14. minuti je izkoristil podajo Jana Mlakarja, ki ga je po predložku iz kota imenitno našel Adam Gnezda Čerin, nato pa je nogometaš Pise podal žogo do osamljenega Šporarja, ki mu ni bilo lahko zatresti mreže. Pokazal je odliko, s katero bi se rad pohvalil vsak napadalec. Da se ob pravem trenutku znajdeš na pravem mestu.

Zdaj se bo trudil, da bi ta občutek ohranil tudi do Eura. Dansko mrežo je lani (za 1:0 na tekmi v Ljubljani) že zatresel. Če bi jo tudi na evropskem prvenstvu v Stuttgartu, bi ta zadetek odmeval še toliko bolj. "Zame in večino fantov bo to tekma kariere. Zmaga bi mogoče že zadoščala za uvrstitev naprej," se zaveda računic o tem, da bi lahko štirim najboljšim tretjeuvrščenim ekipam za napredovanje zadoščale že tri osvojene točke. O Danski razmišlja že dolgo.

Andraž Šporar je lani zatresel mrežo Danske na kvalifikacijski tekmi v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Odkar smo se uvrstili na Euro in izvedeli imena tekmecev, komaj čakamo to tekmo. Zdaj bo treba iti na glavo. Dobesedno. Prepričan sem, da imamo zaradi naše kakovosti dobre možnosti," se ne boji tradicionalno neugodnih tekmecev iz Skandinavije, ki jih Slovenija v obdobju državne samostojnosti še ni premagala. Vseeno pa je lani (1:1 v Ljubljani in 1:2 v Köbenhavnu) nakazala, da je lahko še kako konkurenčna polfinalistom zadnjega Eura. "Ne čutim pritiska, ampak verjamem, da se lahko kosamo z njimi. Čutim le pozitivno tremo, to pa je to," komaj čaka odhod v Nemčijo.

"Bilo je čustveno. Žal mi je bilo za vse štiri."

Med potniki na Euro 2024 ni Mihe Zajca, s katerim si je Andraž Šporar delil slačilnico še v mlajših kategorijah pri Interblocku. Foto: Vid Ponikvar Slovenija se na Euro odpravlja s 26 igralci. V petek jih je bilo na razširjenem seznamu še 30, nato pa je selektor Matjaž Kek ocenil, da bo Slovenija v Nemčiji najmanj pogrešala Matevža Vidovška, Žana Zaletela, Miho Zajca in Luko Zahovića. Kako pa je bilo na Brdu pri Kranju, ko so igralci izvedeli, da jih ne bo končnem seznamu?

"Zelo čustveno. Žal mi je bilo za vse štiri. Če bi bil v njihovi koži, bi mi bilo težko. To je sestavni del športa, dva od teh štirih sta izredno mlada (Vidovšek in Zaletel sta stara 24 let, op. p.). Dejal sem jima, da bodo še priložnosti. Prepričan sem, da bo Slovenija še igrala na Euru. Zdaj naj dvignejo glave, naslednjič, ko bodo vpoklicani, pa pridejo nazaj z dvignjenimi glavami in ponosom," njegov šesti čut pravi, da bo Slovenija v bližnji prihodnosti še kdaj zaigrala na evropskem prvenstvu. Na tem bo zagotovo odigrala vsaj tri tekme, od predstav Šporarja in druščine pa je odvisno, ali bodo po skupinskem delu prvič v zgodovini nastopili še v izločilnem delu.

Če vprašate Šporarja, je vse mogoče, končni odgovor pa bo znan 25. junija, po zadnji tekmi Slovenije v skupini C v Kölnu proti favorizirani Angliji.