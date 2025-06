Poljske medije je v zadnjem tednu izdatno polnil zvezdnik Barcelone Robert Lewandowski, ki je, potem ko je izvedel, da bo novi kapetan Piotr Zielinski, v nedeljo na družbenih omrežjih dal vedeti, da ne bo igral za poljsko reprezentanco, dokler bo njen selektor Michal Probierz. "Glede na okoliščine in izgubo zaupanja v selektorja sem se odločil, da odstopim od igranja za poljsko reprezentanco, dokler bo on ostal na čelu te," je zapisal 38-letnik.

Predsednik Poljske nogometne zveze Cezary Kulesza se je po sestankih odločil posredovati med selektorjem in Lewandowskim, a je Probierz kar sam razrešil položaj. Dva dneva po zadnji reprezentančni tekmi, porazu proti Finski (1:2), podal svoj odstop. "Ugotovil sem, da je v trenutnih razmerah najboljša odločitev za dobro reprezentance, da odstopim s položaja selektorja. Opravljanje te funkcije je bila izpolnitev mojih profesionalnih sanj in največja čast v mojem življenju," je izjavo za javnost začel Probierz.

"Rad bi se zahvalil vsem svojim kolegom, zaposlenim v Poljski nogometni zvezi. Vedno sem se lahko zanesel na vas. Hvala vam za zaupanje, predsedniku in upravnemu odboru Poljske nogometne zveze. Seveda bi se rad zahvalil vsem igralcem, ki sem jih spoznal na tej poti. Držal bom pesti za vse vas, saj je reprezentanca naše skupno nacionalno bogastvo. Rad bi se zahvalil tudi našim čudovitim navijačem. Z nami ste v dobrem in slabem. Kjerkoli je igrala reprezentanca, se je vaša podpora slišala," je dodal 52-letnik.

Ta je poljsko reprezentanco vodil na 21 tekmah, Poljaki so pod njegovim vodstvom desetkrat zmagali, štirikrat remiziral in sedemkrat izgubili. Na lanskem evropskem prvenstvu so po remiju s Francijo osvojili eno točko.

Poljaki imajo po treh tekmah kvalifikacij za SP 2026 šest točk, pred porazom proti Fincem so premagali Litvo in Malto.