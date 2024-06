Najdražji na svetu, a podoživlja dolgoletne muke Jana Oblaka

Če gre verjeti in zaupati Transfermarktu, so v tem trenutku najdražji igralci na svetu trije. Njihova tržna vrednost znaša 180 milijonov evrov. Vsi prihajajo iz Evrope, vsi so posredno povezani s slovenskim nogometnim biserom Benjaminom Šeškom, a bosta le dva izmed njih nastopila na Euru v Nemčiji. Norvežana Erlinga Haalanda, s katerim so zlasti v Avstriji tako radi primerjali mladega slovenskega napadalca, namreč ne bo poleg. Anglež Jude Bellingham in Francoz Kylian Mbappe, novopečena soigralca pri madridskem Realu, klubu, ki je na poti do evropske krone v osmini finala po hudem boju izločil tudi Šeškov (in Kamplov) Leipzig, bosta nastopila v Nemčiji.

Jude Bellingham je sezono 2023/24 sklenil z evropskim naslovom. Foto: Reuters

Mladi Anglež se bo 25. junija v Kölnu na zadnji tekmi skupinskega dela pomeril prav proti Šešku in njegovim soigralcem. Trije levi so na stavnicah tudi prvi favoriti za osvojitev naslova, na drugem mestu pa so Francozi, ki največ stavijo na Mbappeja, ki mu še manjka lovorika evropskega prvaka. Zanimivo je, da so se nedavno pojavile celo govorice, da se za Šeška po odhodu francoskega superzvezdnika zanima prav bogati PSG.

Kylian Mbappe je pred dnevi potrdil, da bo kariero nadaljeval pri Realu. Foto: Reuters

Vikingi so na Euru nazadnje nastopili proti Slovencem

Jan Oblak je dolgo čakal na prvo veliko tekmovanje, na katerem bo lahko nastopil s Slovenijo. To je dočakal šele po vstopu v četrto desetletje. Foto: www.alesfevzer.com Na Euru bo poleg Haalanda, najdražjega nogometaša na svetu, manjkal tudi njegov rojak, ki je na zelo dobrem glasu. To je nekdanji čudežni otrok Reala, zdaj pa kapetan Arsenala Martin Odegaard. Glede na govorice, ki jih ne manjka o morebitni selitvi Šeška na Otok, obstaja velika možnost, da bi se Radečan odločil prav za topničarje, aktualne angleške podprvake. Odegaard je na lestvici nogometašev z največjo tržno vrednostjo na svetu na visokem 11. mestu (110 milijonov evrov), a podobno kot Haaland nima sreče z velikimi reprezentančnimi tekmovanji. Čuti podobne muke, ki jih je v zadnjem desetletju večkrat okušal Jan Oblak. Spadal je med najboljše vratarje na svetu, a vselej potegnil kratko v boju za nastop na velikem tekmovanju s Slovenijo. Vse do Eura 2024.

Vikingi niso imeli te sreče. V kvalifikacijah za Euro 2024 so zaostali za Španci in Škoti, v ligi narodov pa (tudi zaradi remija s Slovenijo v Oslu, kjer je blestel Oblak, in porazu v Ljubljani, kjer je zmagoviti zadetek za 2:1 dosegel Šeško) zaostali za Srbi, tako da so ostali brez dodatnih kvalifikacij.

Leta 2022 je Erling Haaland na dveh tekmah lige narodov proti Sloveniji osvojil le točko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na Euru niso zaigrali že 24 let. Zadnjo tekmo so na velikem evropskem odru odigrali prav proti Sloveniji, ki jo je takrat vodil Srečko Katanec, dvoboj v Arnheimu pa se je razpletel brez zmagovalca (0:0). To je bil tudi zadnji dvoboj na Euru za Slovenijo, ki pa jo že čez deset dni čaka vnovičen spektakel, razprodan obračun z Dansko v Stuttgartu.

Proti Kosovu je dosegel trojček!

Erling Haaland je mrežo Kosova zatresel trikrat. Od rekorda Norveške ga delijo le še trije zadetki. Foto: Guliverimage Z Dansko se bo zelo kmalu, že konec tedna, pomeril tudi Haaland. Norveška podobno kot udeleženke Eura 2024 v teh dneh igra pripravljalne tekme. V sredo je v Oslu s 3:0 ugnala Kosovo. Vse zadetke je dosegel prav napadalec Manchester Cityja in izboljšal že tako izjemno statistiko. Na 32 tekmah je dosegel 30 zadetkov, to je bil njegov tretji reprezentančni hat-trick. Če prištejemo še njegov učinek v klubih, je v karieri že pri 22 trojčkih!

Prihodnji mesec bo dopolnil komaj 24 let, pa je od absolutnega strelskega rekorda Norveške (Jorgen Juve je dosegel 33 zadetkov) oddaljen le še tri gole. Če bo tako razpoložen in učinkovit, kot je bil proti Kosovu, tudi v soboto pri Danski, bi bil lahko norveški absolutni rekord ogrožen še pred začetkom Eura!

Benjamin Šeško, ki je pred tednom dni dopolnil 21 let, je s 50 milijoni evrov slovenski nogometaš z največjo tržno vrednostjo (po oceni Transfermarkta). Foto: www.alesfevzer.com

Tudi naslednji igralec, ki izstopa po tržni vrednosti (75 milijonov evrov) in se s svojo reprezentanco ni uvrstil na Euro, prihaja iz Skandinavije. To je Šved Alexander Isak, napadalec Newcastla, ki si na svetovni lestvici po oceni Transfermarkta deli 31. mesto, naslednja sta njegova rojaka Dejan Kuluševski (Tottenham) in Viktor Györekes (Sporting Lizbona), oba sta vredna 55 milijonov evrov, torej več tudi od najvrednejšega Slovenca Benjamina Šeška (50 milijonov evrov). Natanko toliko kot 21-letni Slovenec je vreden tudi dve leti mlajši Irec Evan Ferguson, razigrani strelec Brightona.

Jack Grealish ne bo nastopil na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

Sky News poroča, da sta s seznama Garetha Southgatea odpadla dva standardna reprezentanta. Zvezdnik Manchester Cityja Jack Grealish in pa član Manchester Uniteda Harry Maguire.

Zdravje jo je zagodlo Gaviju

Gavi bo primoran izpustiti Euro 2024 zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil lani. Foto: Reuters Vsaj 50 milijonov evrov je sicer visoka tržna vrednost 117 nogometašev na svetu. Največ je Evropejcev, kar 87, med njimi pa na Euru 2024 ne bodo nastopili le najboljši Norvežani in Švedi, ampak tudi številni nogometaši iz držav udeleženk prvenstva. V Nemčijo jih ne bo, ker v njihovih zasedbah vlada premočna konkurenca, da bi se lahko uvrstili na končni seznam, ali pa jim je ob nepravem času zagodlo zdravje.

Govor je denimo o španskem dragulju Barcelone Gaviju (90 milijonov evrov), ki ga pesti poškodba kolena, pa francoskem napadalcu Chelseaja Christopherju Nkunkuju (65), angleškem napadalcu Manchester Uniteda Marcusu Rashfordu (60) in Nizozemcu Joshui Zirkzeeju (50), ki je v nedavno končani sezoni v serie A blestel pri Bologni. Pri Francozih ni tudi Mousse Diabyja (Aston Villa – 55), Michaela Oliseja (Crystal Palace – 55) in 18-letnega Lenyja Yoroja (Lille – 55), pri Angležih pa Bena Whita (Arsenal – 55) in Levija Colwilla (Chelsea – 50).

Na Euru 2024 ne bo tudi belgijskega povratnika Thibauta Courtoisa, ki je madridskemu Realu v finalu lige prvakov na Wembleyju pomagal do zmage nad Borussio Dortmund. Foto: Reuters

Tako je, kar se tiče nogometašev, vrednih vsaj 50 milijonov evrov. Manjkali pa bodo še številni drugi, ki veljajo za nekaj več. To so denimo belgijski vratar Thibaut Courtois, Avstrijec David Alaba, Italijan Sandro Tonali in še bi lahko naštevali ...

Prav tako

Verjetno se jim bo pridružilo še kakšno znano ime, ko bodo selektorji do zahtevanega termina (petek do polnoči) zaupali končni seznam 26 potnikov na Euro. Med strategi, ki še niso podali končne odločitve, je tudi Matjaž Kek.