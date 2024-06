Do petka do polnoči morajo selektorji reprezentanc sporočiti končne sezname največ 26 nogometašev, ki bodo igrali na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Gareth Southgate je končni seznam določil danes, na njem pa med drugim ni zvezdnika Manchester Cityja Jacka Grealisha in Manchester Uniteda Harryja Maguireja. Angleži bodo v skupinskem delu tekmeci Slovencev, 25. junija se bosta reprezentanci pomerili v Kölnu.