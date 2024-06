Vroče je! Italijanova objava o Šešku odmeva po svetu.

Le dan po pripravljalni tekmi med Slovenijo in Armenijo, na kateri je bil Benjamin Šeško, slovenski nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo (50 milijonov evrov po oceni Transfermarkta), se je oglasil Fabrizio Romano. Italijanski guru za dogajanje na svetovni nogometni tržnici, kar zadeva največje prestope, ima več kot 20 milijonov sledilcev, ki z zanimanjem spremljajo njegove napovedi in potrditve.

Tokrat je zapisal, kako bi bila lahko usoda Šeška in njegovega delodajalca v sezoni 2024/25 znana že v prihodnjih dneh. Romano trdi, da si bo Šeško vzel še nekaj dni, preden se bo z zastopniki odločil o naslednjem koraku.

🚨 Benjamin Šeško, taking some more days to decide his future.



There's still new contract proposal from RB Leipzig on the table. Meanwhile, Šeško said no to €30m net salary from Saudi.



⚡️ Man United, Arsenal, Chelsea have all approached Šeško since March/April. pic.twitter.com/m7rwV49Hsc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

Izbira lahko med številnimi ponudbami. Zdajšnji klub RB Leipzig, s katerim ga veže pogodba do leta 2028, mu je ponudil nove, še mikavnejše pogoje. Prej je Šeško odklonil nemoralno ponudbo iz Savdske Arabije, kjer naj bi mu obljubljali kar 30 milijonov (neto) plače, a ga pri 21 letih ne vleče v ta del sveta. Ostaja tarča angleških velikanov, največkrat se v medijih pojavljajo Manchester United, Arsenal in Chelsea, ki naj bi se po Romanovem poročanju v boj za naklonjenost Šeška vključili marca oziroma aprila.

Želita si ga tako Arteta kot tudi Maresca

RB Leipzig ga želi prepričati, da bi ostal v Nemčiji. Ponuja mu še boljše pogoje od zdajšnjih. Foto: Reuters Sage, ki bi lahko postregla z absolutnim slovenskim rekordom, kar zadeva najdražji prestop (že zdajšnjega s 24 milijoni evrov, kolikor je Leipzig lani plačal Salzburgu, si lasti Šeško), bi lahko bilo tako že kmalu konec, najverjetneje že pred začetkom evropskega prvenstva, na katerem bo Šeško zaradi tekme med Slovenijo in Anglijo še toliko bolj pod drobnogledom. Odkupna klavzula v njegovi pogodbi po poročanju otoških medijev, ki največje možnosti za sklenitev sodelovanja pripisujejo topničarjem, znaša 65 milijonov evrov.

V svojo ekipo bi ga rada pripeljala tako trener Arsenala Mikel Arteta kot tudi novi trener Chelseaja Enzo Maresca. V Kölnu pa bo 25. junija, ko se bo Kekova četa v skupini C na Euru pomerila s tremi levi, zanimivo spremljati dvoboj med Šeškom in angleškimi zvezdniki, ki nastopajo za londonska velikana.

Šeško se bo s številnimi angleškimi zvezdniki Arsenala srečal na Euru. Foto: Reuters

Bukayo Saka in Declan Rice igrata za Arsenal, Cole Palmer pa za Chelsea. Transfermarkt dodaja, kako jim je Šeško lani pojasnil, da je v obdobju, ko se je še dokazoval pri Salzburgu, zavrnil ponudbo Manchester Uniteda. Rdeči biki so se nato odločili za mladega Danca Rasmusa Hojlunda, s katerim bo Šeško 16. junija v Stuttgartu v uvodnem nastopu slovenske reprezentance uprizoril velik dvoboj mladih zvezdniških napadalcev.

S tribun je odmevalo: Šeško, Šeško

Šeško še čaka na prvi nastop v mesecu juniju, saj v torek ni nastopil proti Armeniji (2:1). Selektor Matjaž Kek je v napadu več minut kot sicer namenil Žanu Vipotniku, ki je sodeloval z Andražem Šporarjem. Bi pa lahko Šeško prišel bolj v poštev za soboto, ko bo Slovenija na generalki za Euro gostila še Bolgarijo. Čeprav ga v torek ni bilo na zelenici, je bil med navijači znova najbolj oblegan član Kekove čete.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Že tako o njem tuji mediji vsakodnevno pišejo hvalospeve in se sprašujejo, kje bo nadarjeni 21-letnik nadaljeval kariero. Ogromno je govoric o tem, kam bi lahko odšel in kaj vse ga še čaka. Sodeč po tem, kar smo lahko opazovali v torek v Stožicah, Benjamina Šeška vrvež in medijski pomp okrog njega ne motita. Še naprej ostaja nasmejan, radoživ, skromen, ustrežljiv.

Po tekmi z Armenijo so se ob robu igrišča v Stožicah zbrali najmlajši navijači, ki so želeli njegov podpis ali spominsko fotografijo. Ob severni tribuni se jih je zbralo skoraj sto, Radečan pa si je vzel čas in z veseljem ugodil prav vsakemu. Ni manjkalo niti tistih, ki so si zaželeli njegov dres.

Šeško pri 21. letih sije od pozitivne energije. Povsod, kjer je stopal, je s tribun odmevalo: "Šeško, Šeško!" Tako je ekspresno postal največji ljubljenec slovenskega občinstva. Tako strastnega mosta med mladimi navijači in vrhunskim nogometašem, ki predstavlja nekaj več tudi v mednarodnih okvirjih, v Sloveniji že dolgo ni nihče spletel.

Bo Benjamin Šeško razkril svoj status glede prihodnosti že pred začetkom Eura? Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj čakamo le še na trenutek, ko bo Italijan Fabrizio Romano objavil novo novico o Šešku in pri tem uporabil znamenite besede ''here we go'' oziroma zdaj gre zares, po katerih bi bilo bolj ali manj jasno, da se je odločil.