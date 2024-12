Kaj imajo skupnega Dominika Švarc Pipan, Donald Trump in Baby Lasagna?

Euro 2024, Dallas Mavericks, Skrito v raju, Olimpijske igre 2024, OTP banka, rezultati evropskih volitev 2024: to so letošnja najpogostejša iskanja slovenskih uporabnikov v spletnem iskalniku Google.

Letos so slovenske uporabnike očitno najbolj zanimali športni dogodki, saj so med štirimi njihovimi najpogostejšimi iskanji v Googlovem iskalniku kar trije športni.

V prvo četverico se je kot edini nešportni iskalni pojem uvrstila domača serija Skrito v raju, ki je tako na najvišji stopnici najbolj iskanih filmov in serij med slovenskimi uporabniki. Na petem mestu je pristala madžarska OTP banka, ki je uradno prišla v Slovenijo s prevzemom in združitvijo bank NKBM in SKB.

Samo dve osebi med prvo deseterico splošnih iskanj

Najbolj iskana oseba med slovenskimi uporabniki Googla je bila letos nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je pristala na sedmem mestu vseh najpogostejših iskanj, stopničko pod njo na obeh lestvicah pa je valižanska princesa Kate Middleton.

Valižanska princesa Kate Middleton se je uvrstila na drugo mesto najpogosteje iskanih oseb med slovenskimi uporabniki iskalnika Google. Foto: Reuters

Naslednji na seznamu najbolj iskanih oseb se niso uvrstili med deset najpogostejših splošnih "guglanj" slovenskih uporabnikov. Na tretjem mestu je pristal slovenski zet, nekdanji in zdaj ponovno izbrani ameriški predsednik Donald Trump, sledita pa jima hrvaški udeleženec in slovenska udeleženka letošnjega izbora za pesem Evrovizije Baby Lasagna in Raiven.

Magnifico premagal Eda Sheerana

Tretji najbolj iskani izvajalec je Magnifico, ki se obenem lahko pohvali, da je bil njegov koncert na vrhu najbolj iskanih koncertov, pred koncerti Eda Sheerana, Radia 94, Guštija in Adele. Magnificu na seznamu najpogostejših izvajalcev sledita Challe Salle in Dino Merlin.

Magnificov koncert je letos najpogosteje iskani koncert med slovenskimi uporabniki iskalnika Google. Foto: Mediaspeed

Na seznamu najbolj iskanih športnih dogodkov so poleg letošnjega Eura in olimpijskih iger Tour de France 2024, La Vuelta 2024 in Giro d'Italia 2024.

Katere knjige so nas letos najbolj zanimale?

Knjiga, ki so jo slovenski uporabniki letos najpogosteje "poguglali", je znanstvenofantastični roman ameriškega pisatelja Franka Herbeta Peščeni planet, katerega filmska različica je med petimi najbolj iskanimi filmi in serijami.

Po romanu, ki je letos slovenske uporabnike iskalnika Google najbolj zanimal, je posnet istoimenski film. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Na drugem mestu je, enako kot lani, knjiga slovenskega avtorja Klemna Selakoviča Aidea, na tretjem uspešnica Coleen Hoover Konča se z nama, po kateri je bil posnet tudi istoimenski film, ki se je uvrstil med deset najbolj iskanih filmov in serij. Na lestvici najbolj iskanih knjig sledita Vegetarijanka avtorice Han Kang in Aristokrat pisateljice Penelope Ward.

Kako, kako, kako?

Najpogostejša iskanja, ki se začnejo s kako, so bila letos zelo različna. Na vrhu je pristalo vprašanje kako glasovati v Sloveniji, sledijo pa kako pobeliti jajca, kako napisati življenjepis, kako zavezati kravato in kako dolgo traja gripa.

Drugo najpogostejše letošnje iskanje slovenskih uporabnikov Googla, ki se začne s kako: kako pobeliti jajca. Foto: Guliverimage

Če pogledamo še, kaj Skritemu v raju sledi na lestvici najbolj iskanih filmov in serij, bomo našli biografsko dramo Toma, ki temelji na zgodbi srbskega pevca in kantavtorja Toma Zdravkovića, in serijo Griselda, ki temelji na resnični zgodbi kolumbijske podjetnice v svetu trgovine z drogo Griselde Blanco.

Sledita nadaljevanje ameriškega epskega znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet in psihološki gotski temačni komični triler Saltburn, so ugotovili pri Googlu.