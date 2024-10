Guardiola zanika, da prihaja na klop Anglije

Pep Guardiola je zanikal pisanje angleških in italijanskih medijev, da bo postal naslednji selektor angleške reprezentance. Po poročanju Timesa je Angleška nogometna zveza (FA) slovitemu Kataloncu mesto ponudila po koncu klubske sezone 2024/2025. Nove pogodbe z Manchestrom Cityjem še ni podpisal.

Angleško reprezentanco je do konca evropskega prvenstva v Nemčiji vodil Gareth Southgate in z njo izgubil v finalu proti Španiji. Po odhodu nekdanjega osrednjega branilca je vodenje prevzel Lee Carsley, ki pa ostaja zgolj začasna rešitev na angleški klopi. Pogodba Pepa Guardiole z Manchestrom Cityjem se izteče po koncu te sezone, FA pa naj bi že pred to sezono ponudil službo 53-letnemu strategu. Angleška zveza tega ni komentirala.

Guardiola je, kot poroča italijanski Sky Italia, v televizijski oddaji Che tempo Che Fa dejal, da je "prihodnost odprta in da se lahko zgodi vse", ter zanikal namigovanja, da bo postal naslednji selektor Anglije. "Da bom zapustil City? To ne drži, o tem se še nisem odločil. Obenem ne drži, da bom postal naslednji selektor Anglije. Če bi se o čem odločil, bi to povedal. Trenutno ne vem ničesar, lahko pa se zgodi vse," je dodal Guardiola.

Katalonec je od prihoda v Manchester pred osmimi leti osvojil šest naslovov v Angliji s Cityjem. Z meščani je bil najboljši tudi v ligi prvakov v sezoni 2022/23. Na stavnicah je favorit za prevzem vodenja angleške izbrane vrste Nemec Thomas Tuchel, a vsaj za zdaj je na klopi Anglije Carsley. Ta bo novembra po vsej verjetnosti vodil tudi zadnji dve tekmi v ligi narodov. Anglija je v drugem rangu v skupini B2 z devetimi točkami druga za Grčijo (12 točk) ter pred Irsko (3) in Finsko (0).

Carsley je tudi sam spregovoril o svoji prihodnosti po dvoboju s Finsko, ki ga je Anglija v nedeljo dobila s 3:1. "Ni pomembno, ali bo selektor Anglež. Pomembneje je, da najboljši kandidat dobi to službo. Z omejevanjem bi si le otežili delo," je dejal 50-letni strateg.