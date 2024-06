Predstavniki Nogometne zveze Slovenije, Generalne policijske uprave ter ministrstva za zunanje in evropske zadeve so pred bližajočim se evropskim prvenstvom v nogometu Euro2024 v Nemčiji danes na Brdu pri Kranju predstavili aktualna varnostna priporočila za obiskovalce in navijače prvenstva, ki si bodo tekme ogledali v živo. Ker bo slovenska reprezentanca na EP nastopila prvič po 24 letih in ker so prizorišča relativno blizu, na prvenstvu pričakujejo veliko Slovencev.

Za vse tri tekme uvodnega dela prvenstva je bilo slovenskim navijačem zagotovljenih skupaj 36.000 vstopnic. Številni Slovenci pa naj bi v Nemčiji spremljali tekme tudi v navijaških conah pred stadioni, tako v Nogometni zveze Slovenije ocenjujejo, da bo v Nemčijo zagotovo odpotovalo med 40.000 in 50.000 Slovencev.

Najbolj zanimiva zaradi bližine in nasprotnika bo za slovenske navijače zagotovo tekma v Münchnu, je ocenil generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj. Tudi po informacijah policije bo največ slovenskih navijačev odpotovalo v München, kjer se bo slovenska izbrana vrsta merila s srbsko selekcijo, kamor bo 20. junija peljal tudi posebni vlak.

Tekma s Srbijo označena s srednjo stopnjo tveganja

Vodja oddelka za javni red in mir na upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Boris Rojs je pojasnil, da so nemški varnostni organi tekme Slovenije ocenili po tristopenjski lestvici varnostnega tveganja, pri čemer je tekma s Srbijo označena s srednjo stopnjo, tekmi z Dansko in Anglijo pa z nizko stopnjo tveganja.

Slovenci bodo prvo tekmo v nedeljo ob 18. uri. Foto: www.alesfevzer.com

Kot je izpostavil Koželj, so slovenski navijači med tistimi, ki majo najboljši sloves in verjame, da ga bodo obdržali tudi na evropskem prvenstvu. "Upam, da vam bomo lahko tudi z našimi predstavami zagotovili kar se da odlično evropsko prvenstvo. Pomagajte nam in nas bodrite," je navijače nagovoril Koželj.

Pojasnil je, da so jim številne informacije na voljo na njihovi spletni strani, prav tako lahko različne informacije dobijo na spletnih straneh Policije in zunanjega ministrstva. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je navijače pozval, naj preverijo veljavnost svojega potnega lista ali osebne izkaznice, saj bo nemška policija v času prvenstva izvajala mejni nadzor.

"Obiskovalci naj sledijo varnostnim in drugim priporočilom organizatorjev in varnostnih organov na lokaciji, pred odhodom pa naj preverijo tudi potovalna priporočila na naši spletni strani," je navedel Mlakar, ki tistim, ki odhajajo v Nemčijo, svetuje tudi, naj pred odhodom sklenejo ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje in se vpiše v njihovo bazo podatkov za popotnike, tako da jim bodo v primeru težav lažje pomagali.

Za čim boljšo podporo Slovencem v Nemčiji bodo na ministrstvu okrepili nudenje konzularne pomoči z vzpostavitvijo začasnega klicnega centra. Konzularno pomoč bodo zagotavljali z veleposlaništvom v Berlinu in konzulatom v Münchnu. Pomagajo lahko med drugim v primerih izgube ali kraje potovalnih dokumentov in vzpostavljanju stikov s svojci, če denimo kdo pristane v priporu ali pridržanju.

Najbolj zanimiva zaradi bližine in nasprotnika bo za slovenske navijače zagotovo tekma v Münchnu. Foto: Guliverimage

V Nemčiji tudi 10 slovenskih policistov

V Nemčiji bo delovalo tudi predhodno ustrezno usposobljenih 10 slovenskih policistov, ki so jih v Nemčijo napotili že to soboto. Njihova naloga bo predvsem zagotavljati vez med slovenskimi državljani in nemškimi varnostnimi organi, je povedal Rojs. Pojasnil je, da bodo policisti patruljirali in druge naloge izvajali neposredno v bližini stadionov, pa tudi na železniških in avtobusnih postajah ter glavnih prometnicah, morda tudi na kakšni mejni kontrolni točki.

Rojs je obiskovalce opozoril tudi na temeljne varnostne napotke nemške policije. Spomnil je, da so prepovedani vsi predmeti, s katerimi se lahko škoduje zdravju ljudi, torej tudi zložljivi noži in plinski razpršilci. Ponekod je prepovedano tudi kajenje, zato naj obiskovalci varnostna navodila preverjajo tudi na kraju samem. Pazijo naj se žeparjev in v čim večji meri uporabljajo javni prevoz.

"Ocenjujemo, da bo zagotovljena varnost na najvišji ravni," je, kar se tiče izvedbe tekem, izpostavil Rojs in pojasnil, da so vse sodelujoče policije med seboj zelo dobro povezane in si izmenjujejo varnostne podatke glede navijačev. V Nemčiji bo za varnost poleg tamkajšnjih policistov skrbelo tudi še okoli 400 policistov drugih sodelujočih držav.

