Norišnica v Wuppertalu, odmevalo je "Oblak" in "Šeško" #video

Če je slovenska nogometna reprezentanca prispela na Euro 2024 brez pretiranega medijskega ''cirkusa'', kot bi se izrazil selektor Matjaž Kek, pa je bilo danes povsem drugače. Prvi trening na stadionu Zoo v Wuppertalu je spremljalo pet tisoč navdušenih gledalcev, med njimi so prevladovali mladi nemški šolarji, največjega aplavza pa sta bila deležna dva igralca. Kapetan Jan Oblak in mladi as bundeslige Benjamin Šeško!

Slovenska izbrana vrsta bo večino treningov in priprav na naporne izzive na Euru v naslednjih tednih opravljala na stadionu Zoo v Wuppertalu, ki leži pri živalskem vrtu. Kekovi izbranci so njegovo zelenico prvič izkusili v sredo, ko je malce po 11. uri završalo med občinstvom, saj so na stadion, kjer sicer igra lokalni četrtoligaš, stopili slovenski nogometaši. Stadion je bil zgrajen pred natanko 100 leti, lahko pa sprejme 20 tisoč ljudi. Sedeže ima le osrednja tribuna, ki je tudi pod streho, na njem pa se je danes stiskalo ogromno mladih ljubiteljev nogometa. Na medijski dan slovenske reprezentance so na stadion prišli s transaparenti in manjšimi zastavicami, nekateri so bili oblečeni tudi v drese.

Slovenski nogometaši so se v modri igralni opremi ob bučni spodbudi radovednih gledalcev lotili treninga, ki je trajal dobro uro, za začetek pozdravili občinstvo s prijazno gesto, saj so med občinstvom brcnili nekaj deset ''spominskih'' žog. Zbrani gledalci so se razveselili daril, ki jim bodo olepšali spomin na dan, ko se je v njihovem mestu začela pripravljati na Euro ena izmed udeleženk največjega prvenstva stare celine, v kateri ne manjka prepoznavnih imen.

Javni napovedovalec, ki je zaželel dobrodošlico igralcem, je izpostavil zlasti tri. Kapetana Jana Oblaka, najboljšega strelca in mladega zvezdnika bundeslige Benjamina Šeška in povratnika Josipa Iličića, ki živi svoje sanje. V živo jih je pozdravila tudi slovenska veleposlanica v Nemčiji dr. Ana Polak Petrič.

Največ težav ima še vedno Verbič

Edini slovenski nogometaš, ki še čuti resnejše težave s poškodbo, zaradi katere še ne more trenirati po najboljših močeh, je Benjamin Verbič. Ko so Kekovi izbranci na treningu uprizorili nekaj predstav 11 na 11 na krajšem igrišču, je bil Vojničan na stranskem tiru. Poleg Verbiča čutita še nekaj, na srečo, blažjih zdravstvenih težav Miha Blažič in Petar Stojanović, selektor Matjaž Kek pa je omenil, da nekaj bolečin čuti tudi Jan Oblak, a nič večjega, tako da bo 31-letni Škofjeločan, ki je na uvodnem treningu prejel najbolj bučen aplavz, večkratno skandiranje otrok, zagotovo nared za Dansko.

Wuppertal je mesto ob reki Wupper z nekaj več kot 350.000 prebivalci v deželi Severno Porenje - Vestfalija na zahodu Nemčije. Mladi šolarji iz tega mesta so z veseljem obiskali trening slovenskih nogometašev. Foto: R. P.

Kaj pa pred uvodno tekmo s Skandinavci razmišlja selektor? "Ne vidim se kot turista, ampak kot selektorja, ki tekmuje. Prišli smo tekmovat in tako se bomo postavili. Zanima me le, kako ekipo pripraviti za pozitiven izid, ne glede na tekmece - na čelu z Anglijo. Veseli me, da je Slovenija s svojo specifično prepoznavnostjo del tega velešportnega dogodka," je dejal Matjaž Kek, ki bo vodil Slovenijo prvič na Euru, izkušnje z velikega tekmovanja pa ima že iz leta 2010, ko je vodil Slovenijo na SP na jugu Afrike in popelal izbrance do zgodovinske prve zmage (proti Alžiriji). "Tokrat je povsem drugače kot takrat. Minilo je skoraj 15 let od tega. Zdaj hočem razmišljati na način fantov, voditi pa na svoj način. Mislim, da je ta mešanica dobra," je od obdobja, ko je vodil Slovenijo na črni celini, pridobil številne izkušnje. Zdaj jih bo skušal vnovčiti, da bi Slovenija čim bolje in sproščeno vstopila na Euru. Začelo se bo v nedeljo v Stuttgartu proti Danski, do takrat pa jo čaka še kar nekaj treningov v Wuppertalu. Slednji pa bodo v prihodnjih dneh zaprti za lokalno občinstvo.