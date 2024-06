Slovenci našli mir v oazi, za katero se je zanimal tudi Ronaldo #video

Na tako pomembnem tekmovanju, kot je evropsko prvenstvo v nogometu, pogosto odločajo že malenkosti. Zato slovenska reprezentanca ničesar ni hotela prepustiti naključju, ko je bilo govora o njeni pripravljalni bazi v Nemčiji. Izbrala je hotel, obkrožen s prelepo naravo in igrišči za golf. Zanj so se zanimali tudi Portugalci na čelu s Cristianom Ronaldom, a so na koncu dvignili roke od Wuppertala, saj je bil hotel Das Vesper zanje premajhen. Slovenski odpravi je hitro prirasel k srcu, predstavniki sedme sile pa smo njegov prag z dovoljenjem krovne zveze lahko prestopili v sredo. Imeli smo kaj videti!

Skoraj ga ni bilo tujega obiskovalca Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju, ki slovenski krovni zvezi ne bi čestital za izgradnjo tako ličnega in prijetnega pripravljalnega središča, obkroženega s prelepo naravo. Kekova četa resnično uživa na Gorenjskem, zato je bilo ob selitvi v Nemčijo, deželo, ki bo od 14. junija do 14. julija predstavljala nogometni epicenter sveta, toliko težje tistim, ki so se podali na lov za izbiro primernega kraja za reprezentančno bazo med Eurom.

Kako je v hotelu Das Vesper? Slovenske reprezentante smo ujeli ravno med fotografiranjem za potrebe Uefe in se sprehodili po prostorih v pritličju:

Das Vesper je hotel s štirimi zvezdicami. V zgodovini je že gostil nekaj eminentnih imen, tudi nogometaše Bayerna, v času evropskega prvenstva v nogometu, ki bo deželo klobas in piva do polovice julija spremenil v ogromno mravljišče potujočih športnih navdušencev z vseh koncev Evrope, pa ga je doletela velika čast.

Znašel se je na seznamu 24 pripravljalnih baz udeležencev letošnjega spektakla. Ravno po zaslugi Slovenije, po številu prebivalcev najmanjše države udeleženke Eura 2024, ki si je za pripravljalni kamp izbrala prizorišče, od NNC Brdo oddaljeno okroglih tisoč kilometrov.

Hotel Vesper v nemški zvezni državi Severno Porenje - Vestfalija bo v slovenske zastave odet vsaj še dva tedna. Foto: R. P.

Slovenske nogometaše do stadiona ZOO v Wuppertalu, kjer trenirajo na odlično pripravljeni zelenici, čaka 15-minutna vožnja z avtobusom, na katerem prevladuje modra barva. Foto: R. P.

Hotel Das Vesper se je za zdaj izkazal kot zadetek v polno. Med člani slovenske reprezentance prevladuje zadovoljstvo. Hotel namreč ponuja vse, kar potrebujejo igralci za čim boljšo pripravo na tekmo z Dansko. Ponuja mir, saj v njem biva le slovenska nogometna odprava. Tako bo vsaj do 27. junija, če pa bi se še pisala zgodovina in bi Slovenija na Euru prvič zaigrala na velikem tekmovanju, potem bi se lahko sožitje najboljših slovenskih nogometašev po izboru Matjaža Keka in ustrežljivih hotelskih delavcev na zelenem obrobju Wuppertala le še nadaljevalo.

Prijazno osebje v recepciji hotela je zaželelo dobrodošlico predstavnikom sedme sile. Foto: R. P.

Zanimivo je, da so se za hotel neposredno ob prostranih in lepo urejenih igriščih za golf, lukenj je kar 45, zanimali tudi v taboru Portugalske, ene največjih evropskih nogometnih velesil, pri kateri ima še vedno največjo vlogo kapetan in rekorder Cristiano Ronaldo. Prav lahko bi se zgodilo, da bi Portugalci Wuppertal izbrali že lani in s tem Slovencem preprečili sklenitev dogovora, a so nato v taboru evropskih prvakov iz leta 2016 ugotovili, da ni dovolj velik za njihove zahteve. Imajo številčnejšo reprezentančno odpravo od slovenske, vsega skupaj jih je okrog 70 (slovensko zastopstvo šteje 20 ljudi manj), tako da so se odločili za drugo rešitev in na koncu izbrali Harsewinkel, ki je od Wuppertala oddaljen 125 kilometrov.

Prostorna terasa hotela Vesper, obsijana s soncem in prijaznimi gostinskimi delavci. Foto: R. P.

Wuppertal je mesto z okrog 360 tisoč prebivalci. Foto: R. P.

Ponavadi so njihovi gostje petični igralci golfa. Ob hotelu se bohotijo velika igrišča, zelene površine v všečnem naravnem okolju, kjer so livade, gozd, ribniki. Čudovito je. Ko smo ga obiskali, so se ekspresno menjali vremenski vzorci. Od sonca do rahlega dežja, vetra in povečane oblačnosti. V hotelu je bilo bolj vedro, zgolj sončno. Za to ne skrbijo le selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci, ki ničesar niso prepustili naključju, ampak vsi, ki se trudijo, da bi bilo reprezentantom v Wuppertalu čim prijetneje.

Malce po kosilu smo pri klepetu zmotili trenerja vratarjev Boruta Mavriča in trenerja analitika Dejana Kopasića. Zagotovo sta se pogovarjala tudi o nedeljskem vrhuncu, prvi tekmi Slovenije na Euru proti Danski. Foto: R. P.

Na voljo je tudi hotelski wellness. Foto: R. P.

V hotelu smo uzrli tudi žoge Srce bije, ki so jih slovenski nogometaši na prvem treningu na stadionu ZOO razdelili številnim mladim gledalcem. Foto: R. P.

Foto: R. P.

Foto: R. P.

Foto: R. P. Ljubitelji golfa se lahko v bližini hotela razvajajo na igrišču s kar 45 luknjami. Foto: R. P.

Slovenski nogometaši, ki so med seboj zelo povezani in se veliko družijo, imajo na voljo tudi sobo za razvedrilo, v kateri si lahko krajšajo čas ob družabnih in športnih igrah. Na voljo sta tudi pikado in namizni tenis, ki je zelo priljubljen med Kekovimi izbranci. Tako se lažje pripravljajo na tisto, kar sledi kaj kmalu.

Že v nedeljo se namreč obeta prvi vrhunec Eura, dvoboj proti Danski. Konec tedna se bodo tako z letalom iz Düsseldorfa odpravili v Stuttgart, a se bodo nato kaj kmalu vrnili v hotel Vesper. V nemško oazo, ki se je za zdaj izkazala kot zadetek v polno.