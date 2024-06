Štiriintridesetletni Mariborčan Rene Krhin je vse od svojega 16. leta živel v tujini. Igral je za milanski Inter, italijansko Bologno, španska kluba Cordoba in Castellon ter francoski Nantes. Nazadnje je bil član avstralskega Western Uniteda, s katerim je osvojil tudi naslov prvaka. Maja lani je sporočil, da je zaradi osebnih težav sklenil nogometno kariero.

Po Francozinji se je zaljubil v Slovenko

Ko je igral za Nantes in živel v Franciji, je bil dalj časa v zvezi s francosko manekenko Pauline Goli, s katero sta se decembra leta 2021 tudi zaročila. A med njima se ni izšlo. Po koncu kariere se je Krhin vrnil v Slovenijo, kjer se je zaljubil v deset let mlajšo slovensko manekenko Pio Bernjak, s katero sta se konec aprila razveselila rojstva sina Romea. Kot je nekdanji nogometaš povedal za revijo Lady, sta sinu nadela ime po 21-letnem sinu Davida Beckhama, ki je Krhinov velik idol.

Novopečena starša sta za omenjeno revijo povedala, da po rojstvu sina načrtujeta še poroko. Pravzaprav bi bila že poročena, a si Bernjakova na poroki ni želela biti noseča.

Spoznala sta se prek skupnega prijatelja

Par je trenutno razpet med tremi lokacijami – Jakobskim Dolom, od koder prihaja Rene, Perovim pri Grosupljem, kjer je živela Pia, in Mariborom, kjer si v središču mesta urejata skupen dom. "Čim bolj si želimo izkoristiti skupni čas, zato smo malo tu (v Grosupljem, op. p.), malo na Štajerskem," je Krhin povedal za revijo Lady. In dodal: "V Mariboru bomo dve ali tri leta, potem bomo živeli v Jakobskem Dolu, odločila sva se, da bomo živeli na vasi."

S Pio sta se spoznala prek skupnega prijatelja. "Oba sva bila v življenjskem obdobju, ko sva se razšla s prejšnjima partnerjema. Prijatelj mi je zelo pomagal tudi psihično, veliko sva se pogovarjala. Je pa tudi Pijin dober prijatelj. Malo sem jo poznal že prej, tako prek Instagrama, in vedel sem, da je lepo dekle. Ta prijatelj mi je še rekel, da je v redu, da prihaja iz dobre družine, da so tudi njeni starši ljudje na mestu," je pojasnil Rene. Pia je priznala, da je bila zelo previdna: "Ne maram teh pozornosti prek Instagrama, in ko mi je nekaj napisal, mu sploh nisem hotela odgovoriti."

Dva meseca sta se pogovarjala samo prek družbenih omrežij, nato pa se le dobila v živo. "Potem sva se kar hitro ujela in v bistvu sva bila takoj pripravljena na novo zvezo," je povedala 24-letna manekenka. "Po mojem bi se ujela tudi, če ne bi imela preteklih slabih izkušenj. Če gledam s svojega vidika, veliko bolj cenim to zvezo, ne ponavljam več svojih napak," je sklenil Krhin.

Na Euru 2024 bo podpiral slovenske reprezentante

Pio Bernjak sicer poznamo kot uspešno slovensko manekenko, ki si je tako kot Rene kariero zgradila v tujini. Med drugim je živela v prestolnicah mode Parizu in Milanu, kjer je delala za modne znamke, kot so Chanel, Dior, Etam in Calzedonia.

Krhin je priznal, da nogometa danes ne spremlja več tako zavzeto, bo pa slovenske reprezentante podpiral na Evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. "Največ se slišim z Verbičem, Matavžem, Beričem in Lazarevičem, včasih tudi z Oblakom, saj smo bili skupaj že vse od reprezentance U-21," je povedal.

Kot je poudaril, je njegove nogometne kariere konec, danes se ukvarja z nepremičninami in organizacijo dogodkov, najraje od vsega pa je oče mesec in pol staremu sinu. Novopečena starša poudarjata, da je Romeo zelo priden dojenček. "Zelo malo joka, samo sit mora biti in je vse v redu," sta sklenila.

