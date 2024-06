Allianz Arena med Eurom tudi v mavričnih barvah

Osrednji münchenski nogometni stadion bo v mavričnih barvah 22. in 23. junija v znak podpore skupnosti LGBTQ+, ki bo takrat v bavarski prestolnici zaznamovala svojo različico parade ponosa oziroma Christopher Street Day, kot takšne dogodke imenujejo v Nemčiji. V teh dveh dneh sicer na stadionu v Münchnu ne bo tekem EP.

Mavrična obarvanost stadiona v Münchnu je že pred tremi leti poskrbela za precejšnjo javno polemiko. Takrat je bil München del evropskega prvenstva 2020, ki ga je gostilo več držav, krovna zveza Uefa pa ni dovolila, da bi ga med tekmo Nemčija - Madžarska osvetlili v mavričnih barvah.

Takrat so to prireditelji želeli to storiti zaradi nestrinjanja do madžarske vlade, ko je sprejela zakon, ki omejuje informacijske pravice mladih glede homoseksualnosti in transseksualnosti. A Uefa je zahtevo prirediteljev zavrnila z utemeljitvijo, da je imela pobuda politični kontekst. Med EP pred tremi leti tako mavrične osvetlitve ni bilo, so pa pozneje na ta način obarvali stadion pri nogometnem klubu Bayern.

Letos bo München gostil šest tekem EP, tudi petkovo prvo med Nemčijo in Škotsko. Med drugimi bo 20. junija tam igrala tudi Slovenija, njena tekmica bo Srbija.