Urška Kuharič 45., Živa Dvoršak 57. v Münchnu

Tridesetletna strelka iz Prlekije je v klečečem položaju zadela 195, v ležečem 196, v stoječem pa 192 krogov. Tri leta starejša Ljubljančanka, sicer trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 (na Japonskem je v finalu osvojila sedmo mesto; opomba STA), je kleče zadela 191, leže 196, stoje pa 194 krogov.

V kvalifikacijskem delu tekmovanja so bile najbolj natančne Francozinja Agathe Girard, Indijka Sift Kaur Samra in Švicarka Audrey Gogniat, vse so zadele po 592 krogov.

Kuharič je na sredinih eliminacijah zadela 583, Dvoršak 580 krogov, medtem ko se Klavdija Jerovšek in Hana Strakušek nista uvrstili med 70 najboljših strelk za današnjo kvalifikacijsko tekmo.

Na Bavarskem bodo danes nastopili tudi Nejc Kuhar, Luka Lukić, Jure Sočič in Maksimilijan Žarić v disciplini zračna puška 10 metrov.

V petek bo na strelsko črto stopila 19-letna Manja Slak. Pred nosilko zlatega odličja na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu v Limi in srebrnega na mladinskem evropskem prvenstvu v Györu je preizkušnja v disciplini zračna pištola 10 metrov. Obetavna Gorenjka se je na svoji lanski premierni tekmi svetovnega pokala v Münchnu uvrstila v veliki finale in zasedla šesto mesto.