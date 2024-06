To je bila novica, ki ni odmevala le v Sloveniji, ampak po vsej Evropi. Benjamin Šeško, za katerega je v zadnjem času veljalo ogromno zanimanje, o njem so se razpisali zlasti angleški mediji, je podaljšal pogodbo z Leipzigom. To je storil kmalu po tem, ko je z reprezentanco prišel v Nemčijo, selektor Matjaž Kek pa je bil lahko zelo vesel, da je mladi Radečan znova postal nasmejan in sproščen. Takšnega pomni, takšen lahko tudi najbolj pomaga Sloveniji. Lep dokaz za to je dvoboj z Bolgarijo.

Nikoli se ni tako veliko razglabljajo o klubski usodi tako mladega slovenskega nogometaša kot ravno o Benjaminu Šešku. Pri 21 letih se je znašel na seznamu želja številnih evropskih velikanov. Čeprav so ga Otočani vztrajno selili v Anglijo in namigovali, da bi lahko izbral novega delodajalca še pred začetkom Eura, se je razpletlo drugače. Mladi napadalec, ki je nedavno končano sezono 2023/24 pri Leizpigu kronal s kraljevskim nizom sedmih zaporednih srečanj, na katerih se je vpisal med strelce, se ni odločil za selitev, ampak za podaljšanje pogodbe z Leipzigom.

Ta je zdaj še donosnejša, Šeško bo zaslužil še več, pogodba je podaljšana do leta 2029, zelo zadovoljen pa je tudi Leipzig, saj je spremenjena odkupna klavzula. Tako bi lahko rdeči biki ob njegovem odhodu zaslužili bistveno več kot zdajšnjih od 50 do 65 milijonov evrov, kolikor so se pojavljali podatki v medijih. Zmagovalca sta tako dva. Pridobila sta tako Šeško kot tudi Leipzig. V bistvu so zmagovalci kar trije, saj je reprezentanca znova dobila sproščenega Šeška.

Kek: Tega drugega Šeška imam mnogo raje

Na prvem treningu v Wuppertalu Foto: Guliverimage O tem, da so za njim naporni tedni, v katerih se je njegovo ime pojavljajo na naslovnicah številnih medijev in ni manjkalo govoric o odhodu iz Leipziga, je v Wuppertalu spregovoril njegov selektor Matjaž Kek.

"Moje razmišljanje je na daljavo, saj ga imam v reprezentanci nekajkrat na leto, vse drugo pa je v rokah ljudi, ki skrbijo zanj, in kluba, v katerem je. Mislim, da še ni naredil vsega, kar je sposoben v takšni ligi, kot je nemška bundesliga. Jasno je, da so morda drugje številke višje, a pri teh letih ni vse v številkah. Zdaj sem ga videl v dveh filmih. V enem, ko je zaskrbljen, ko se ga, normalno, dotakneta ves medijski cirkus in pritisk, v drugem pa sem ga včeraj zvečer (po vrnitvi s podaljšanja pogodbe, op. p.) videl nasmejanega in sproščenega. Takšnega, kot se ga pač spomnim. In tega drugega imam mnogo raje," je selektor dal vedeti, kako hitro se je prepoznala razlika pri Šešku. Ko je podaljšal pogodbo z Leipzigom in bil za to nagrajen z boljšimi pogoji, je v njegovih očeh znova zažarelo zadovoljstvo.

Šeška so v živo spremljale tudi mlade navijačice Leipziga. Foto: Guliverimage

Videli pa smo tudi proti Bolgariji ...

Na treningu v Nemčiji z Benjaminom Verbičem, edinim slovenskim reprezentantom, ki ima še večje težave pred srečanjem z Dansko. Foto: Guliverimage Stresnega obdobja, ko je ob vsakem zvonjenju telefona, že pomislil, da bi lahko menjal klubsko okolje, je bilo konec. In to je velika pridobitev za izbrano vrsto. Šeško je njen najbolj vroči napadalec. Najboljši strelec zadnjih kvalifikacij za Euro 2024, pa tudi napadalec, na katerega so tekmeci tako pozorni in pazljivi, da imajo lahko od tega korist njegovi soigralci, saj se jim ponudi več praznega prostora.

"Beni (Benjamin, op. p.) je samo del te reprezentance. Videli smo, kako pomemben je lahko za reprezentanco, videli pa smo tudi proti Bolgariji, kakšen je lahko, če ni osredotočen in ni pravi. Takrat je lahko nekdo primernejši od njega, da igra," je opozoril, da na zadnji tekmi, ko je proti Bolgariji zapravil nekaj zrelih priložnosti za zadetek, ni bil v najbolj optimalnem stanju. Tudi zaradi stresnih dni zaradi sage o morebitnem prestopu.

Selektor Matjaž Kek kuje taktiko za nedeljsko uvodno dejanje na Euru proti Danski. Foto: Guliverimage

Zdaj bo povsem drugače, kar bi lahko že v nedeljo na svoji koži občutili Danci. Slovenija je lahko srečna, da je svoj status rešil pred začetkom Eura. "Fantom popolnoma zaupam zlasti v svoji presoji, kdaj je čas, da se uredijo nekatere osebne zadeve, ki pa jih popolnoma razumem, ker sem del tega cirkusa. Ampak čas je za reprezentanco in dajmo o reprezentanci," se selektor raje osredotoča na teme, ki se dotikajo celotne reprezentance, ne zgolj posameznikov.

Danci so imeli koncert, Slovenci pa brez velikega cirkusa

Nov trening, tokrat ne bo odprt za domače občinstvo, bo Kekova četa opravila v četrtek dopoldne. Foto: Guliverimage Kar zadeva pripravo za nedeljsko tekmo z Dansko, imajo v slovenskem taboru jasen cilj in načrt, kako vstopiti v dvoboj najbolje pripravljeni.

"Danci so imeli koncert ob odhodu svoje reprezentance v Nemčijo, mi pa nismo imeli nekega velikega cirkusa. Nam pa ogromno pomeni, da vas je tukaj veliko slovenskih novinarjev, pa danes je na odprtem treningu še pet tisoč otrok. To ima svojo težo. Mogoče bi bil kdo zdaj raje na jadranju in gledal Euro po televiziji. Če smo že tukaj, bomo skušali narediti vse, da izpademo dobro," se želi podobno kot pred 14 leti z velikega tekmovanja v domovino vrniti z občutkom, da je v danem trenutku naredil vse, kar je lahko. Potem pa naj na zelenici zmaga boljši. Slovenija ima že dodatnega aduta. Znova nasmejanega in sproščenega Šeška.