Princ William gre na Euro 2024

Princ William se bo prihodnji četrtek v Frankfurtu udeležil nogometne tekme med Anglijo in Dansko, ki bo za obe ekipi druga tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji.

Princ William, ki je tudi predsednik FA (Football Association, angleške nogometne zveze), si bo le dan pred svojim 42. rojstnim dnem v Frankfurtu ogledal drugo tekmo skupinskega dela med angleškimi tremi levi in rdeče-belim danskim dinamitom (De Rød-Hvide). Ni še znano, ali se bo valižanskemu princu na tekmi pridružil tudi kateri izmed njegovih otrok, zelo malo verjetno pa je, da ga bo spremljala žena, valižanska princesa Kate, ki okreva po terapijah med zdravljenjem raka, poroča britanski Mirror.

Princ se je s člani angleške reprezentance srečal že v ponedeljek, ko jih je prišel pozdravit in jim zaželet srečo ter dober rezultat na zaključnem turnirju v Nemčiji. Že od lani pa se angleški princ sooča s številnimi kritikami, ker se ni udeležil ženskega finala na svetovnem prvenstvu, v katerem so Angležinje igrale proti Špankam.

Princ William je angleške nogometne reprezentante pozdravil pred odhodom v Nemčijo. Foto: Guliverimage

"Všeč mu je. Mislim, da se bo poskušal udeležiti nekaj naših tekem, če mu bo urnik to dopuščal. Je velik nogometni oboževalec. Očitno so tudi njegovi otroci zdaj veliki navijači. Spomnili se bodo svojega prvega, drugega turnirja, kot sem se jih tudi jaz, ko sem bil mlajši. Ostal bo v stiku, predvsem z menedžerjem in nekaterimi igralci, ter poskrbel, da delamo dobro," je povedal zvezdnik angleške reprezentance, napadalec Harry Kane.

Med nagovorom je nogometašem zaupal tudi, da je premišljeval, kaj naj pove njihovemu izkušenemu moštvu z menedžerjem Garethom Southgatom na čelu: "Zjutraj sem bil na šolskem teku z otroki in rekel sem, 'kaj naj danes rečem angleški reprezentanci'. Najboljši nasvet, ki sem ga dobil, je bil, da naj jedo dvakrat toliko kot bi običajno. In zdaj imam vizije vseh vas, ki tekate naokoli z ogromnimi trebuščki in bolečinami v trebuhu, zato mislim, da je treba nasvet mojega najmlajšega (sina, op. p.) upoštevati z nekaj rezerve," je dodal britanski prestolonaslednik.

Na predlog Williamovega najmlajšega sina Louisa, da bi za pripravo na turnir pojedli dvakrat več hrane, je Kane v šali odvrnil: "Mislim, da naš nutricionist ne bo zadovoljen s tem nasvetom."

Evropsko prvenstvo se bo začelo jutri v Münchnu, z otvoritveno tekmo med gostiteljico Nemčijo in Škotsko. Anglija se bo v skupini C pomerila s Srbijo, Dansko in Slovenijo, ki se je na zaključni evropski turnir spet uvrstila po 24 letih.

Preberite še: