Šestdesetletni grof Spencer je za omenjeni portal razkril, da je razlog za ločitev pisanje njegove knjige spominov A Very Private School, v kateri je med drugim razkril, da je bil kot študent v elitnem internatu fizično in spolno zlorabljen. Kot je povedal, ga je pisanje knjige tako travmatiziralo, da je moral poiskati strokovno pomoč.

"To je neizmerno žalostno," je sporočil ob ločitvi in dodal: "Želim se posvetiti vsem svojim otrokom in vnukom, Karen pa želim vso srečo v prihodnosti."

Poročila sta se na posestvu, kjer je pokopana princesa Diana

Zakonca sta družini Spencer novico o ločitvi sporočila že marca. Spoznala sta se leta 2010 na zmenku na slepo v losangeleški restavraciji in se leto kasneje poročila. Poroka je potekala v hiši Alhtrop, na posestvu družine Spencer, kjer je pokopana njegova sestra, pokojna princesa Diana.

Dvainpetdesetletna Karen Spencer je sicer ustanoviteljica nevladne organizacije Whole Child International s sedežem v ZDA, ki si prizadeva izboljšati kakovost oskrbe ranljivih otrok. Med letoma 1997 in 2003 je bila poročena s hollywoodskim producentom Markom Gordonom, čigar delo vključuje filme Reševanje vojaka Ryana (Saving Private Ryan), Talenti v belem (Grey's Anatomy) in The Rookie. Skupaj imata dve hčerki, medtem ko ima s Spencerjem 12-letno hčer Charlotte Diano.

Charles Spencer pa ima iz prejšnjih zakonov še šest otrok – hčere Kitty, Elizo in Katyo ter sina Louisa iz zakona z manekenko Victorio Lockwood ter sina Edmunda in hčer Laro iz zakona s Caroline Freud.

Grof Charles Spencer (v sredini) na pogrebu njegove sestre, pokojne princese Diane. Ob njem so še (od leve proti desni): pokojni princ Filip, princ William, princ Harry in kralj Karel III. Foto: Guliverimage

